路透社：中美緊張關係下 Tesla暫停上海買地擴建廠房

路透社引述多名消息人士指，在中美關係的不確定性下，電動車龍頭企業Tesla（特斯拉）已暫停在上海買地擴建廠房，並打造成全球出口樞紐的計劃，同時不再打算大幅提高在中國的產能。Tesla回應路透社查詢稱，上海工廠正在「按計劃發展」。美國商會發布白皮書，呼籲中國政府平等對待外資企業。

今年3月，Tesla放棄競標在其工廠對面的一塊土地，原因是不再旨在大幅度提高中國的生產能力。該塊土地的面積達到其現有廠房的一半，可令Tesla廠房的生量增加20萬至30萬輛。美國前總統特朗普在現行稅費以外，對中國進口電動車徵收的25%關稅仍然維持，Tesla有意將中國製電動車對全球生產佔比設限。Tesla曾考慮擴大中國製Model 3出口至更多市場，包括美國。它現時將中國製Model 3出口至歐洲，並在德國興建工廠。

報道又指，盡管在消費者對產品安全的爭議，以及對其數據處理方式的審查之後，Tesla在中國的監管壓力愈來愈大，但它的銷售額仍在飆升。今年首季，它在中國創造了30億美元的收入，是去年的3倍多，佔總收入的30％。中國乘聯會公布4月的汽車銷量，新能源汽車出口呈現爆發式增長，其中Tesla出口電動車14,174輛，創下單月出口量最高記錄。Tesla預計，今年將售出超過75萬輛電動車，在接下來幾年中，銷量將繼續以每年約50%的速度增長。

中國美國商會11日發布白皮書，呼籲中國履行對外資企業一視同仁的承諾，向外企開放雲計算等新興產業的准入，以及放棄要求以國內製造的同類產品替代美國或其他外國的產品。白皮書又呼籲中美兩國加強溝通，在氣候變化、公共衛生方面展開合作。

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責任編輯：陳建錫

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