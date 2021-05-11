台主機板龍頭技嘉稱中國代工低質  共青團叫抵制

台資主機板大廠、全球第二大主機板廠商技嘉（GIGABYTE）科技在中國大陸發布一則筆記型電腦（筆電）廣告，稱「中國代工低成本、低質量」；結果，共青團周二（11日）點名反問「誰給你這麼大勇氣」，並且號大陸消費者抵制，京東、天貓等電商平台相繼將其筆電產品下架。

技嘉隨後在官方微博連發兩則道歉聲明，稱會進行全面整改以符合「中國（大陸）國家利益」，並強調技嘉一直支持「一個中國」立場。

共青團中央官方微博周二上午刊發一個技嘉科技（GIGABYTE）官方品牌廣告的截圖，並反問「技嘉，誰給你這麼大勇氣」？

共青團微博：技嘉，誰給你這麼大勇氣

在這篇貼文中，共青團特別將技嘉廣告提到「堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、低質量的方式，請中國代工製造」的這席話，用紅線標記，雖沒多做說明，卻可看出這段話就是技嘉被點名的罪狀。

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共青團發文後，大批網友在下方留言或轉發文章，呼籲全面抵制，並有網友稱「技嘉馬上會嚐到（中國大陸）消費者的鐵拳。」

據觀察，包含京東、天貓等中國的電商龍頭相繼火速下架和技嘉相關的筆電產品，目前僅剩硬碟、顯示卡等產品還在架上。

事件延燒整個上午後，技嘉於中午12時30分透過旗下電競筆電品牌「AORUS技嘉電競」的官方微博發表道歉聲明稱，「官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，係公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適我司致以誠摯的歉意」。

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聲明中並提到「技嘉在中國大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行整改動作以符合國家原則」。

技嘉火速道歉又說支持一中 大陸輿論不賣帳

不過顯然中國網友並不買帳，持續在貼文下方留言批評。

下午1時30分，「AORUS技嘉電競」再度發出聲明，強調「技嘉一直堅持『一個中國』的立場，反對任何形式的分裂行為和言論，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行全面整改以符合中國國家原則」。

據公開資料，技嘉科技於1986年4月成立，以Gigabyte為自有品牌，是全球第二大主機板廠，並以製造及販售電子科技硬體為主。近年成立子品牌AORUS，主攻電競筆電市場。

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責任編輯：鄧國強

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