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女子吃魚生後腹痛 一驗膽管竟發現這東西

社會熱點 18:43 2021/05/11

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女子吃魚生後腹痛 一驗膽管竟發現這東西

三文魚生美味，但吃時要注意衛生，尤其在病菌、寄生蟲容易滋生的夏日。深圳一名女子早前吃了太多三文魚生後，出現腹痛徵狀，就醫後竟然在膽管內發現兩條超過1厘米長的寄生蟲。

深圳一名女子因腹痛，至當地醫院求診，經血液檢測以及影像學檢查後，醫生懷疑患者因為膽囊結石、膽主管結石，繼而引發胰腺炎的症狀；醫生同時在患者的膽管內，發現兩條寄生蟲及蟲卵，最後推測可能和4個月前，女子大量食用三文魚生片有關。

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男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」  醫生急籲勿吃這些東西

醫院診斷報告指出，在淡黃色的膽汁樣液中，有兩條長度超過1厘米、厚約1毫米的淡粉色片狀蟲體。醫生表示這兩條寄生蟲為「中華肝吸蟲」，單一條蟲體便能自體繁殖，平時可能寄生於魚類，或河裡的蝦、蟹體內，若未經高溫處理，遭人類食用後，便可進入人體內的胃、腸道裡，攻擊人類的膽道系統，甚至肝臟系統。

膽管內有兩條超過1厘米長寄生蟲

台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩也表示，生魚可能夾帶「海獸胃線蟲」或「中華肝吸蟲」等，這些寄生蟲溜進人體內，一般得過數周或數月，才會出現慢性腹痛、腹瀉、食欲不振、輕微發燒等症狀；然而這些人有共同特點是愛吃生食，每周至少吃二次以上生魚片或生蠔。

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此外，因生魚片不新鮮，造成沙門氏菌、大腸桿菌感染的患者也不在少數，因此吃生魚片前，有五點建議：

1.外食應避免來路不明食品。

2.確保魚肉新鮮，冷凍溫度攝氏負12度，食品調製後1小時內食畢。

3.處理生魚片應與熟食分開，避免食材交互污染。

4.吃吞拿魚、旗魚或三文魚，不宜吃魚皮或內臟，以免吃下過多重金屬。

5.身體不適，尤其出現慢性腹痛、血便或體重下降等症狀，應盡速就醫。

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責任編輯：鄧國強

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