管制合成大麻素類物質    中國成全球首國

新華社報道，在國家禁毒委員會辦公室周二（11日）的新聞發佈會上，公安部、國家衛健委和國家藥品監督管理局聯合發佈公告，決定正式整類列管合成大麻素類新精神活性物質，並新增列管氟胺酮等18種新精神活性物質。公告自2021年7月1日起施行，屆時中國將成為全球第一個對合成大麻素類物質實行整類列管的國家。

據國家禁毒辦副主任、公安部禁毒局副局長鄧明介紹，合成大麻素類物質是九大類新精神活性物質中的一類，是人工合成的化學物質，不依賴於大麻的種植，成本更低，獲取容易，並且能產生更為強烈的興奮、致幻等效果，目前已成為新精神活性物質中涵蓋物質種類最多、濫用最為嚴重的家族。在全球已發現的1025種非植物類新精神活性物質中，合成大麻素類有297種，佔近三分之一；中國已發現103種，潛在數量可能高達成千上萬種。

合成大麻素類物質 主要濫用於電子煙油等

報道指，合成大麻素類物質的主要濫用方式是溶於電子煙油或噴塗於煙絲、花瓣等植物表面吸食，主要形態俗稱為「小樹枝」、「電子煙油」、「娜塔莎」等。吸毒者吸食該類物質後，會出現頭暈、嘔吐、精神恍惚、致幻等反應，過量吸食會出現休克、窒息甚至猝死等情況，已引發數起毒駕、故意傷害等危害公共安全事件。

報道又指，為保證此次公告增加列管順利落實，相關主管部門將制定合成大麻素等列管新精神活性物質檢驗鑒定公共安全行業標準，推進基於可疑物質和譜圖分析的新精神活性物質監測體系建設，建立符合中國國情的合成大麻素等新精神活性物質成癮性和危害性快速評估體系。

相關部門將部署深化打擊新精神活性物質行動，加強摸底排查、查緝堵截、專案偵查、宣傳培訓等一系列行動，嚴厲打擊非法加工、走私合成大麻素等新精神活性物質犯罪活動，有效遏制合成大麻素類物質等新精神活性物質濫用問題蔓延，堅決切斷走私販運通道，確保合成大麻素類物質整類列管和增列氟胺酮等18種新精神活性物質在執法司法實踐中得到落實，取得實效。

責任編輯：唐宇廉

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