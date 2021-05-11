華春瑩：中國的民主  才是真正民主

下一篇文章
管制合成大麻素類物質 中國成全球首國
針對哥本哈根「民主高峰會」加入台灣等元素，中國外交部發言人華春瑩周二（11日）表示，這場峰會是「政治鬧劇」，並指中國民眾對政府信任度達到98%，「中國的民主才是真正的民主」。
華春瑩當天下午在中國外交部例行記者會答問時，批評哥本哈根民主峰會「充滿意識形態偏見」，「根本就是一場不折不扣的政治鬧劇」。
她又說，台灣和香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預；中方敦促「有關國家組織和政客」確實尊重中國的主權，「不要向『台獨、港獨勢力』發出任何錯誤的信號」。
哥本哈根「民主高峰會」加入台灣等元素
接著，華春瑩說，「既然這個峰會叫做民主峰會，我就想就民主說幾句」。她表示，民主是全人類的共同價值，民主的實現方式是多種多樣的，一國的民主制度，應當也只能由國家的人民從自身實際出發來制定。
她並說，中國實行的是社會主義民主政治，這是一種「全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護」。
華春瑩又說，根據有關媒體的報道，現在經過這麼一場疫情，中國民眾對中國政府的信任度達到了98%，且經過70多年的不懈努力，14億中國人民擺脫了絕對貧困，「確保了人人有飯吃，人人有房住，人人有學上，人人有醫療，人民不再遭受戰亂貧困和飢餓之苦」。
她還說，中國堅持「問需於民，問計於民，讓人民當家作主」，並指「十四五規劃」大範圍展開網上徵集意見的活動，「廣大人民群眾都可以通過網絡的渠道來表達意願，反映訴求」。
華春瑩：中國是全過程、最廣泛的民主
華春瑩並三度強調，這就是「真正的民主」。
她最後稱，「民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。我們希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全」。
前丹麥總理和北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）卸任後創辦非政府組織「民主聯盟」，2018年起每年舉辦哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），邀請各國政要、學者和民運人士演講和座談。而今年，峰會再邀台灣的蔡英文視像參與。
華春瑩：媒體領域不應只有CNN和BBC
另外，針對紐約時報報道稱，中國正在創造全球新聞媒體的替代選擇，華春瑩回應表示，這個世界本來就是豐富多元的，在媒體領域不應該只有CNN和BBC，每個國家都應該有自己的聲音。
她並指出，美國參議院外委會通過了2021年戰略競爭法案，提出每年要花費3億美元用於「抹黑中國」的負面信息。面對針對中國的肆意抹黑、謠言謊言，中國當然需要發出自己的聲音，說明事實真相，留下客觀真實的人類集體敘事和記憶，「我想這才是真正的負責任國家應有的負責任態度」。
至於台灣未獲邀請參加世衛大會（WHA），華春瑩表示，台灣無法參加世衛大會的局面，是民進黨政府造成的，民進黨政府對此心知肚明。
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道