美前外交官批對華「極限施壓」    華春瑩：中美應雙向互惠

美國前助理國防部長、資深外交官傅立民（Chas W Freeman Jr）在東亞論壇上發表題為《華盛頓正在打一場註定會輸的對華比賽》一文，指出美國試圖通過「極限施壓」來削弱、遏制中國，警告美國假如繼續選擇與中國對抗，只會在國際上失道寡助。中國外交部發言人華春瑩周二（11日）在例行記者會上回應相關提問時，讚賞傅立民的文章，認為中美應雙向互惠。

華春瑩批評，自美國上屆政府以來，華府對中國想方設法、不遺餘力、不擇手段地搞武力威脅、政治孤立、經濟制裁、技術封鎖，干涉中國香港、台灣、新疆等內部事務，威逼利誘其他國家組建反華「小圈子」。她表明中國不是威脅，美國才是威脅。

華春瑩續指，美國把中國作為主要戰略競爭對手，而美國作為體育強國和奧運大國，對「更快更高更強」的奧林匹克精神應有較深的理解。她認為運動員競技追求的是不斷提升自己、突破自我，取得更好成績，而不是給其他運動員使絆子或惡意干擾，否則只會因違規而被罰出局。

她強調中國的戰略藍圖一直向全世界公開透明，從不以超越美國為目標，而是不斷提升自己、超越自己，成為更好的中國，讓中國人民過上更美好的生活，同時也讓中國的發展為世界和平與發展作出越來越大貢獻。

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華春瑩呼籲，中美作為世界最重要的兩大經濟體，利益高度融合，應該進行互利共贏的合作，合作應該兼顧彼此，實現雙向互惠，不能單方面地提條件、拉清單。她表明如果要競爭，中方不會回避，但競爭應是公平公正，應該遵守市場規則，而不應下絆子、用強權來剝奪其他國家正常正當發展的權利。

她最後又呼應傅立民所指，美方應把精力放在提升自身競爭力上，而且只能通過合作來實現。如果是對抗甚至壓迫對方，只會加劇敵意，最終導致兩敗俱傷，希望美國政府能夠聽進去美國內和國際社會有識之士的正義聲音。

責任編輯：唐宇廉

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