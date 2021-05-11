【新冠疫情】世衛：中國正享受有效遏制疫情的成果

新華社報道，世界衛生組織專家周一（10日）表示，武漢和中國其他大部份地區目前都在享受疫情得到有效控制的成果，反映在將發病率保持在非常低的水平後，人們在社會和經濟生活方面有更多選擇。

在記者會上，當被問及武漢近期舉辦的「草莓音樂節」吸引大批民眾參與、與其他國家仍嚴控社交距離的對比時，世衛衛生緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）表示：「武漢和中國大部分地區都在享受有效控制病毒後的好處。」

瑞安強調，採取了全面抗疫措施的國家在處理好所有其他問題的同時，都十分注重持續地減少人們與病例的接觸，而這種減少接觸的能力使得新冠發病率下降到非常低的水平，因此在針對病毒能達到這種控制程度的地區，人們在社會和經濟生活方面有更多的選擇。

報道同時引述瑞安指，確信中國以及其他新冠發病率非常低的國家仍然保持著特別警惕，不斷尋找病例，且一有發現即迅速反應，以保持目前良好的疫情防控水平。

世衛組織衛生緊急項目技術負責人范凱爾克霍弗（Maria Van Kerkhove）也在記者會上指出，中國和其他國家的成功經驗表明，通過採取全面的抗疫措施，包括積極識別病例、在隔離設施中為感染者提供護理、隔離輕症病例、加強接觸者追蹤等，確實能夠有效遏制疫情。

她又建議繼續保持警惕，綜合利用好公共衛生措施和疫苗，以持續遏制病毒傳播。

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責任編輯：唐宇廉

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