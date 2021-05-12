「史上最強假波」  海南足球賽鬥射自己龍門（多圖，有片）

海南省一個業餘足球賽事，其中一場比賽出現奇葩一幕。參賽的兩支球隊，竟然在比賽期間爭相將足球射向自己龍門，企圖影響賽果、避開未來在淘汰賽中與強隊交手。海南省足協對此震怒，建議賽事組委會立即取消涉事兩支球隊的參賽資格，並且終身禁賽。

根據海南足協網及內媒消息，從網上流傳的片段所見，當時比賽進行至約80分鐘，雙方比分為2:2。

就在此時，紅色球衣的球隊突然包圍自家龍門，並且接連射門。面對隊員異常行為，守門員最初還稍微阻擋，但不久後就主動「讓路」使隊員順利射門。隨後黑色球衣的球員亦依樣畫葫蘆，隊員在沒有任何對方球員逼搶下，將足球射入自己一方龍門。

企圖影響賽果 避開淘汰賽中與強隊交手

海南省足協證實，涉事比賽是5月9日在海口的2021第二屆海南35+冠軍盃足球賽小組最後一輪，比賽雙方為海南神射手足球隊及海大校友隊。

海南省足協得知此事後，建議賽事組委會立即取消神射手隊及海大校友隊的參賽資格，並且對其實施隊終身禁賽，以後由省足協主辦或者指導的省內足球比賽中，均不能參賽。

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海南省足協相關負責人在受訪時更指，譴責此種種不道德的足球行為，是給海南業餘足球「抹黑」。

輿論場上，人們對這場賽事感到咋舌，有人直指這是「史上最強假波」。

據此前消息，在4月10日開幕的2021年第二屆海南35+冠軍盃足球賽，共有24支球隊分為A、B、C、D四個小組進行76場比賽，小組賽後16強將會進行淘汰賽。比賽頭三名的球隊會獲頒發獎杯一座以及金、銀、銅獎牌各30枚、紀念獎盃一座。

冠軍有獎金30,000元人民幣、亞軍有20,000元、季軍有10,000元。此外，比賽還設有金靴獎，得獎球員將贏得3,000元獎金及獎盃。

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責任編輯：鄧國強

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