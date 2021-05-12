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【台海局勢】官媒：美軍疑僱民船刺探情報 冷戰時曾這樣做

國情動向 11:52 2021/05/12

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中美雙方在台海、南海的軍事行動繼續升級，《環球時報》報道，一艘挪威籍民用船隻近期頻繁往返日本及台灣，目前已在台海附近逗留一個月。僱傭所謂民船執行敏感任務，對美軍來說早已是家常便飯，該艘挪威船估計也不例外。報道又諷刺，隨著中國防禦體系完善，美軍軍機、軍艦不再敢抵近偵察。

報道引述北大智庫「南海戰略態勢感知SCSP」數據進行分析，涉事的多用途支援艦「大峽谷2號」從去年底以來行跡十分詭異，多次往返台中、高雄、日本橫須賀、長崎等地，此前還從美軍關島基地出發，前往港橫須賀海軍基地，參與了起吊美海軍墜毀的MH-60S直升機，和美國似乎有著千絲萬縷關係。

台海周邊水文數據具戰略價值

台灣島被兩道夏季洋流所包圍，就意味著僅需要在台灣以西靠近大陸海域投放間諜裝置，憑藉洋流便能北上逼近大陸沿海。同時，台灣以西水域地勢複雜，中國海軍核潛艇前出西太平洋深水區的最短路線，便是自西向東橫穿台海，海域的水文數據具備戰略價值，可見該艘民船所挑選的位置經過仔細考量的。

美軍在冷戰時期為了獵殺蘇聯潛艇，曾建造過大量的水文監聽船，該類監聽船大量僱傭平民，但所謂的平民，實則上都來自軍事承包商。但即便是民船，所能造成的衝突風險也是顯而易見的，典型案例便是1985年的「SU27潑油」事件。

報道指，自拜登上台之後，美軍對華偵察進入到了一個新的高峰期。但從另一個角度，派遣民船反而是一種無奈的體現。進入到新世紀以後，尤其是後十年以來，隨著中國海軍實力的不斷增長，採用軍艦實施抵近偵察早已成為過去式，美國海軍曾經引以為傲的電子戰能力也罕見失靈。哪怕是迄今為止無一被擊落擊落的SR-71黑鳥偵察機，在面對中國日益完善的戰略空防體系也難以招架。於是乎，借用民船的名義來執行準軍事任務成為唯一的選擇。

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責任編輯：陳建錫

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