【華為5G】愛立信獲邀參與中國5G設備測試 環時：瑞典懸崖勒馬最後機會

華為在海外5G業務遇挫之際，中國官媒《環球時報》報道，瑞典電訊設備商愛立信（Ericsson）獲邀參與中國5G設備測試，形容這可能是「瑞方懸崖勒馬的最後機會」，批評瑞典此前將華為等排除出5G建設市場。

《華爾街日報》分析，這是中國警告或就華為5G禁令，對愛立信採取反制措施，並給瑞典最後一次取消華為禁令的機會。愛立信發言人不予置評。瑞典外貿部未有回應。

瑞典電訊監管機構以安全為由，去年10月禁止華為、中興參與5G建設。華為正尋求推翻這一決定，據報法庭裁決預計在未來幾周出爐。

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據《環球時報》周一（10日）報道，今年中國四大電訊商將集中採購5G三期設備，因此邀請華為、中興、愛立信、芬蘭諾基亞（Nokia）等國內外供應商參加設備測試。

報道引述內消息人士稱，這次四大電訊商邀請愛立信參加5G設備測試，只是給其一個「面試」機會，並不代表「錄用」，並提到瑞典在無事實根據下，以行政令的方式排斥華為參與5G建設，「手段十分蠻橫，性質極為惡劣」。

業內人士又稱，從技術角度考慮，與華為、中興、諾基亞等國內外企業相比，愛立信的5G設備並不佔優勢。允許愛立信參加測試或給瑞典方面最後機會，「對華舉措審慎考慮，仔細掂量」。

據報道，分析人士表示，瑞典粗暴排除中國電信企業，嚴重違背法治精神和市場原則；又提到總部位於瑞典的服裝品牌H&M，早前「抹黑新疆棉花」。該分析人士表示，瑞典方面排除華為，如今愛立信卻盤算繼續在中國獲得5G訂單，瑞典方面是在「砸了中國企業的碗，卻又想本國企業繼續吃中國市場的飯」，「14億中國人民會答應嗎？」

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責任編輯：林佩怡

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