人行報告未提「不急轉彎」重申穩字當頭 機構料幣策維持冰封

人行周二（11日）發布《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》，對下一階段的貨幣政策進行了定調，未提及「不急轉彎」，重申要穩字當頭。調查顯示，市場對中國5月貨幣政策沒有任何調整預期，基準利率和存款準備金率的變動已被束之高閣。

人行重申穩字當頭

據中證網報道，人行在強調貨幣政策連續性、穩定性、可持續性的同時，側重點又有細微的新變化。《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》對下一階段的貨幣政策進行了定調，明確「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把服務實體放到更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係」。

此前提及的「不急轉彎，把握好政策時度效」等表述被「把服務實體放到更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間」等最新表述替代。

報告又指，「下一步，關鍵是把自己的事辦好，貨幣政策要穩字當頭，保持貨幣政策的主動性，珍惜正常的貨幣政策空間，同時密切關注國際經濟金融形勢變化，加強跨境資本流動宏觀審慎管理，增強人民幣匯率彈性，以我為主開展國際宏觀政策協調。」

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據路透社報道，2021年第五期中國固定收益市場展望調查顯示，市場對中國5月貨幣政策沒有任何調整預期，基基準利率和存款準備金率的變動已被束之高閣。

加上自3月以來央行在公開市場以一條直線保持著每日100億元逆回購操作規模，也令包括逆回購利率、中期借貸便利（MLF）等政策利率的調整變得遙遙無期。

展望未來三個月，對政策的穩定預期依舊堅固。除一年期存款基準利率繼續維持不變外，僅有一家機構預計未來三個月央行會下調法定存款準備金率，佔比1%，較上個月進一步回落。

責任編輯：尹航

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