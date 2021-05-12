▲ 【四川大地震13周年】生命力符號「豬堅強」已陷彌留

今天（周三）是四川大地震13周年，而當年在廢墟中倖存、如今已14歲的「豬堅強」據報即將走到生命的終點，建川博物館在微博表示，「豬堅強」已入彌留，只在須臾，得知消息的網友也都在微博留言表達不捨，成為這一兩天微博熱搜議題。

2008年5月12日四川汶川發生大地震，造成嚴重傷亡，當時成都彭州市村民家的一頭豬被埋在廢墟下，靠著喝雨水、吃木炭撐過36天，最後被救援人員救出，牠奇蹟般的生命力讓網友都相當感動與驚嘆，因此替牠取名為「豬堅強」。

社會上更有聲音呼籲，不要讓牠變成餐桌上的食物。就在這時，建川博物館館長樊建川用3008元人民幣將這頭豬買下來，讓牠在博物館快樂度過餘生。

博物館：「豬堅強」只在須臾

如今的「豬堅強」14歲了，換算下來相當於人類的百歲高齡，近日樊建川在微博發布關於「豬堅強」情況的影片，只見「豬堅強」躺在地上，顯得瘦骨嶙峋，身上出現皮膚潰爛的狀況，影片一出，引發網友的關心，館方表示，「牠真的太老了，即將終其天年」。

建川博物館周一（10日）又發微博指出，據當天獸醫診斷，豬堅強已入彌留，只在須臾；自2008年，它從地震廢墟中來到博物館，每天，都有不計其數的遊客前來看望它；其實，大家關注的並非只是一只豬，而是關於那段共同記憶的緬懷深思；它是一個奇迹，生命的奇迹；它是一個符號，堅強的符號。

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四川大地震發生於2008年5月12日14時28分04秒，震央位於四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮與漩口鎮交界處。

根據中國地震局的資料，此次地震的表面波規模達8.2、地震矩規模達8.3，地震波及大半個中國及亞洲多個國家和地區，北至遼寧，東至上海，南至香港、澳門、泰國、越南，西至巴基斯坦均有震感。

官媒：當年廢墟已重建

四川汶川大地震嚴重破壞地區超過10萬平方公里，其中，極重災區共10個縣(市)，較重災區共41個縣(市)，一般災區共186個縣(市)。

截至2008年9月18日12時，汶川大地震共造成69227人死亡，374,643人受傷，17923人失蹤，是中國1949年以來破壞力最大的地震，也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。

人民日報旗下海外網報道，13年後，因大地震被破壞的縣市逐漸修復，呈現新的城市樣貌，如綿陽，異地重新修建的北川新縣城，樓房和道路整齊劃；四川阿壩，震後重建的汶川縣映秀鎮。當初多數的生還者也已經重回常規生活。

責任編輯：鄧國強

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