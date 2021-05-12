▲ 彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死

科興新冠肺炎有效率曾遭西方一些輿論質疑，但如今彭博社為之「平反」，指這款中國疫苗在實際應用時，表遠優於臨床試驗的結果；其中印尼醫療人員接種第二劑科興疫苗7天後，能100%保護接種者免於死亡。

彭博社引述一項在印尼醫務人員中進行的研究顯示，中國製「科興疫苗（Sinovac Biotech ）」能提供有效保護，這對數十個依賴該疫苗的開發中國家來說是一個令人鼓舞的信號，因為此前的臨床試驗中，該疫苗的效果遠遜於西方疫苗。

印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）11日接受該社專訪時表示，該國首都雅加達逾2.5萬名醫務人員在接種第二劑疫苗後接受了28天的追蹤，發現該疫苗在完成接種的7天後就能100%保護接種者免於死亡，還能讓96%的人免於住院。對這些接種者的追蹤持續到2月下旬。

報道：接種第二劑後7天 便能有非凡效果

薩迪金還說，上述接種者中有94％的人未被病毒感染，強調「這是一個非凡的結果」，比該疫苗多次臨床試驗中的結果都要好，不過目前尚不清楚研究中是否對這些人員進行了統一篩查以便發現無徵狀病毒攜帶者。

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薩迪金表示，「我們看到醫護人員的住院和死亡人數急劇下降」，目前尚不清楚科興疫苗在印尼抵禦了何種病毒株，但該國尚未爆出由變種病毒引發的任何重大疫情。

根據數據顯示，科興疫苗在現實世界的有效性或高於臨床試驗階段，其在巴西的III期臨床試驗結果表明，該款疫苗的有效率僅略高於50％，是所有第一代新冠疫苗中最低的。

科興執行長尹衛東11日接受彭博專訪時表示，有越來越多證據表明科興新冠疫苗在現實世界中使用時表現得更好。

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責任編輯：鄧國強

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