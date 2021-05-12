中國4部門召開房地產稅改革試點工作座談會 釋何訊號？

中國財政部等4部門，昨日（11日）在北京主持召開房地產稅改革試點工作座談會，這是今年來官方第四次提及「房地產稅」。有專家認為，在房地產稅立法完成之前，可能率先在部分城市推出試點。

據中國財政部網站，財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局召開房地產稅改革試點工作座談會，聽取部分城市人民政府負責同志及部分專家學者，對房地產稅改革試點工作的意見。

此前，官方今年已3次提及「房地產稅」。其中，「十四五」規劃綱要提出，推進房地產稅立法，健全地方稅體系，逐步擴大地方稅政管理權。今年4月，財政部稅政司司長王建凡表示，要進一步完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。而在上周，財政部長劉昆發文也提到，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。

今年推出試點可能性大？

彭博引述中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，這次座談會新聞是財政部主動向社會放風，釋放的信號很強烈，立法和改革有望加快。他認為，可能在房地產稅立法完成之前，率先在部分城市推出試點，而今年推出試點的可能性非常大。

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他又稱，新聞稿提到部分城市政府負責人參加，「意味著準備在哪些城市開徵內部已經有大致對象。中央和地方已經醞釀並且基本上達成一個意見。」

他並指出，房地產稅開徵對房地產市場、整個經濟社會影響非常大，社會分歧比較大，立法進程很慢；而當前房地產調控壓力大，如果先推進試點，阻力相對小，改革加快可期，同時為全面改革積累經驗。

推出房地產稅時機未成熟 放風意在為樓市降溫

綜合內地傳媒報道，多名專家認為這次座談會釋放訊號，但出台房地產稅時機還不成熟。

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群則稱，今年當局多次提到房地產稅，並召開座談會，意在為隨著經濟回升可能出現的房地產市場價格上漲提前降溫，也是落實「房住不炒」。但其指出，中國經濟開始穩定恢復，不確定不穩定因素仍在，持續增長後續動能不足，短期出台房地產稅的總體環境和條件還不夠成熟。

中國人民大學商學院教授、國家發展與戰略研究院城市與房地產研究中心主任況偉大也認為，房地產稅以遲遲未落地，一是國家擔心居民賦稅過重；二是目前國內多個城市還以土地財政為主要收入，增加房地產稅這一新的稅種還無必要性，時機也不成熟。

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北京大學法學院教授、中國法學會財稅法學研究會會長劉劍文表示，房地產稅推出更多是時機問題，要考慮會否影響房地產市場、經濟發展，還有徵稅範圍、稅率設計、理順與相關稅費關係、徵稅主體等方面需要考慮的問題。

2011年，重慶、上海試點房產稅，但這與房地產稅不是同一概念，後者指一切與房地產經濟運動過程有直接關係的稅，包括房地產業營業稅、城市房地產稅、印花稅、土地增值稅等。施正文曾稱，房地產稅開徵將對樓價產生影響，進而影響老百姓財產，而且對個人直接徵稅，徵管難度較大，房地產稅立法難度大。

事實上，全國人大常委會公布的2021年度立法工作計劃中，未提房地產稅，意味房地產稅立法至少在今年尚無時間表。但根據十三屆全國人大常委會立法規劃，房地產稅法被列入「條件比較成熟、任期內擬提請審議」的一類立法項目之中，意味或有望在2023年前啟動立法。

責任編輯：林佩怡

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