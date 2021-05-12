李克強：支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究

高等人才是國際競爭的重要一環，國務院總理李克強周二（11日）主持政府特殊津貼制度高層次、高技能人才座談會時強調，要持續營造尊重科學、尊重知識、尊重人才的社會氛圍，激勵創新創造，推動經濟發展和社會進步。他還特別提到，支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究。

新華社報道，李克强認為，政府特殊津貼是黨和國家尊重、關心、支持人才的重要制度安排，實施30年來取得顯著成就。這一制度不重物質獎勵而是強化榮譽激勵，有力推動廣大科研人員和高技能人才發揮才幹、積極投身國家建設和發展。

他又提到在新形勢下，要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，按照黨中央、國務院部署，進一步完善人才激勵制度，匯聚各方智慧和力量，推動高質量發展，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

「十年磨一劍」

李克強還在同一場合表示，推進社會主義現代化建設，必須依靠人才，依靠勤勞智慧的人民群眾。中國這個有14億人口的大國實現現代化，是人類歷史上沒有過的，面臨很多困難挑戰。但發揮好豐富的人力人才資源優勢，就能匯聚成現代化建設的強大力量。他表明要尊重科學、堅持實事求是，尊重知識、博採眾長，愛才惜才、不拘一格選拔和使用人才，推動形成人才輩出、拔尖人才脫穎而出的良好局面。

▲ 李克強要求在全社會弘揚科學精神、工匠精神、專業精神，造就更多精益求精、技藝精湛的技能人才。(新華社)

他強調，人才培養要注重加強基本功訓練，一步一步打牢基礎，重視學習掌握基礎知識和理論，研讀和傳承中華優秀傳統文化經典，加大對坐冷板凳、「十年磨一劍」的基礎研究和「長線」研究的支持。要在全社會弘揚科學精神、工匠精神、專業精神，造就更多精益求精、技藝精湛的技能人才。要完善和優化特貼制度，更好發揮導向作用，激勵更多人爭相成才、人盡其才。要推動國際交流合作，學習借鑒人類優秀文明成果，在互利共贏中提升創新創造能力。

破除不合理限制 給科研團隊更大自主權

李克強還說，要營造各類人才施展才能的氛圍。經濟社會發展既要有良好的營商環境，也要有有利於人才成長和發揮作用的環境。他特別提到要推進教育體制、科技體制等改革，破除各種不合理限制，使科研團隊有更大自主權，使各類人才心無旁騖潛心研究、專心致志鑽研技能，推動三百六十行行行出狀元。

他也提出要創新「揭榜掛帥」等新型科研項目組織管理方式，對能幹事、幹成事的人才給平台、給榮譽、給激勵。青年人才最具創新潛能。要支持更多優秀青年在重大科研任務中挑大樑，促進他們在科研黃金階段多出成果。他又希望老一輩科學家和高技能人才獎掖後學、甘當人梯，為年輕人成才拓展空間。

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責任編輯：唐宇廉

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