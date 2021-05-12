  • 31°C
香港時間 : 2021512日 (三) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗

國情動向 14:01 2021/05/12

分享：

台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗

台灣邦交國洪都拉斯的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）周二（11日）表示，該國將在中國大陸設商務辦事處，以尋求購買中國研製新冠疫苗。

埃爾南德斯認為，富有國家在「囤積」新冠疫苗，指出較貧窮的國家對新冠疫苗有急切需要。他表示願意採取各種方式協助人民應付疫情，在中國設商務辦事處符合國民的最大利益。

位於中美洲的洪都拉斯，現時未與中國大陸展開外交關係，埃爾南德斯稱為購得新冠疫苗，會按照中國大陸給予的建議，並尋求「外交橋樑」。他又表示已聯絡台灣方面，希望台方協助遊說美國提供疫苗。

洪都拉斯：應對富國「囤積」疫苗

在大陸國台辦周三例行記者會上，有傳媒問到台灣「邦交國」洪都拉斯有機會在中國大陸設商貿辦事處購買新冠疫苗，國台辦發言人朱鳳蓮指，會努力令發展中國家更易取得及負擔起疫苗。

國台辦發言人朱鳳蓮又說，「一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍的共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，我們希望有關國家能按照一個中國原則，妥善地處理涉台問題」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死

【中國疫苗】世衛列中國國藥新冠疫苗「緊急使用清單」

【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後  年產將爆增至30億劑

國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

洪都拉斯街景。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
今日
彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
2021/05/10
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
2021/05/10
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑 鍾南山作這樣警告
2021/05/09
【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑 鍾南山作這樣警告
美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄
2021/05/09
美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄

你可能感興趣

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
今日 13:10
彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
15:14 2021/05/10
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
17:55 2021/05/10
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
醫療科技 政治 外交 地緣政治 傳染病 疫情 生物科技 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

李克強：支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣