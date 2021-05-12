台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗

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李克強：支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究
台灣邦交國洪都拉斯的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）周二（11日）表示，該國將在中國大陸設商務辦事處，以尋求購買中國研製新冠疫苗。
埃爾南德斯認為，富有國家在「囤積」新冠疫苗，指出較貧窮的國家對新冠疫苗有急切需要。他表示願意採取各種方式協助人民應付疫情，在中國設商務辦事處符合國民的最大利益。
位於中美洲的洪都拉斯，現時未與中國大陸展開外交關係，埃爾南德斯稱為購得新冠疫苗，會按照中國大陸給予的建議，並尋求「外交橋樑」。他又表示已聯絡台灣方面，希望台方協助遊說美國提供疫苗。
洪都拉斯：應對富國「囤積」疫苗
在大陸國台辦周三例行記者會上，有傳媒問到台灣「邦交國」洪都拉斯有機會在中國大陸設商貿辦事處購買新冠疫苗，國台辦發言人朱鳳蓮指，會努力令發展中國家更易取得及負擔起疫苗。
國台辦發言人朱鳳蓮又說，「一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍的共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，我們希望有關國家能按照一個中國原則，妥善地處理涉台問題」。
責任編輯：鄧國強
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