  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗（第二版）

國情動向 17:21 2021/05/12

分享：

台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗

台灣邦交國洪都拉斯的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）周二（11日）表示，該國將在中國大陸設商務辦事處，以尋求購買中國研製新冠疫苗。

（新增末段台方回應）

埃爾南德斯認為，富有國家在「囤積」新冠疫苗，指出較貧窮的國家對新冠疫苗有急切需要。他表示願意採取各種方式協助人民應付疫情，在中國設商務辦事處符合國民的最大利益。

位於中美洲的洪都拉斯，現時未與中國大陸展開外交關係，埃爾南德斯稱為購得新冠疫苗，會按照中國大陸給予的建議，並尋求「外交橋樑」。他又表示已聯絡台灣方面，希望台方協助遊說美國提供疫苗。

洪都拉斯：應對富國「囤積」疫苗

在大陸國台辦周三例行記者會上，有傳媒問到台灣「邦交國」洪都拉斯有機會在中國大陸設商貿辦事處購買新冠疫苗，國台辦發言人朱鳳蓮指，會努力令發展中國家更易取得及負擔起疫苗。

國台辦發言人朱鳳蓮又說，「一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍的共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，我們希望有關國家能按照一個中國原則，妥善地處理涉台問題」。

在台灣，台方當局回應事件時，稱台洪「邦交」穩固，洪都拉斯政府當務之急是通過多元管道取得所需疫苗以保護國民，亦期盼台灣作為重要「友邦」能繼續協助取得疫苗。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死

【中國疫苗】世衛列中國國藥新冠疫苗「緊急使用清單」

【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後  年產將爆增至30億劑

國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

洪都拉斯街景。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
今日
彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
2021/05/10
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
2021/05/10
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑 鍾南山作這樣警告
2021/05/09
【新冠疫苗】中國14億人暫只接種3億劑 鍾南山作這樣警告
美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄
2021/05/09
美開放疫苗專利心裡矛盾？研防敏感技術落入中俄

你可能感興趣

彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
今日 13:10
彭博社「平反」科興疫苗：印尼醫護接種後100％免死
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
15:14 2021/05/10
【中國疫苗】埃及6月起本地生產科興疫苗
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
17:55 2021/05/10
【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後 年產將爆增至30億劑（第二版）
醫療科技 政治 外交 地緣政治 傳染病 疫情 生物科技 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多

下一篇文章

華為「鴻蒙」商標申請 被北京知識產權法院駁回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」