台「邦交國」洪都拉斯  研設大陸辦事處買中國疫苗（第二版）

▲ 台「邦交國」洪都拉斯 研設大陸辦事處買中國疫苗

台灣邦交國洪都拉斯的總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）周二（11日）表示，該國將在中國大陸設商務辦事處，以尋求購買中國研製新冠疫苗。

（新增末段台方回應）

埃爾南德斯認為，富有國家在「囤積」新冠疫苗，指出較貧窮的國家對新冠疫苗有急切需要。他表示願意採取各種方式協助人民應付疫情，在中國設商務辦事處符合國民的最大利益。

位於中美洲的洪都拉斯，現時未與中國大陸展開外交關係，埃爾南德斯稱為購得新冠疫苗，會按照中國大陸給予的建議，並尋求「外交橋樑」。他又表示已聯絡台灣方面，希望台方協助遊說美國提供疫苗。

洪都拉斯：應對富國「囤積」疫苗

在大陸國台辦周三例行記者會上，有傳媒問到台灣「邦交國」洪都拉斯有機會在中國大陸設商貿辦事處購買新冠疫苗，國台辦發言人朱鳳蓮指，會努力令發展中國家更易取得及負擔起疫苗。

國台辦發言人朱鳳蓮又說，「一個中國原則是國際關係準則和國際社會普遍的共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，我們希望有關國家能按照一個中國原則，妥善地處理涉台問題」。

在台灣，台方當局回應事件時，稱台洪「邦交」穩固，洪都拉斯政府當務之急是通過多元管道取得所需疫苗以保護國民，亦期盼台灣作為重要「友邦」能繼續協助取得疫苗。

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▲ 洪都拉斯街景。

責任編輯：鄧國強

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