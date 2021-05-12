【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議

中國第七次全國人口普查結果出爐，反映老齡化程度加深、出生人口數量走低等，專家紛紛呼籲全面放開生育、鼓勵生育。攜程網聯合創始人、北京大學光華管理學院教授梁建章建議，生一個孩子獎勵100萬（人民幣，下同），形式可以是現金、所得稅和社保減免、房價補貼等。

內地傳媒報道，同時是人口經濟學家的梁建章，昨日（11日）在線上解讀第七次全國人口普查數據時稱，個別數據非常令人擔憂，例如2020年的新出生人口，這也預示著未來低生育率的困境。數據顯示，去年出生人口為1200萬；中國育齡婦女總和生育率為1.3，處於較低水平。

▲ 梁建章

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他提到，鼓勵生育是非常複雜的綜合社會工程，涉及教育改革或房地產政策改革，需要時間。而增加家庭補貼，用真金白銀給有小孩的家庭更多福利，才能起到更快的效果。

現金、減稅，房價補貼等獎勵

「生一個娃給100萬元，乍一聽似乎是太多了，但是如果和年輕夫婦討論這個問題，就會知道其實一點也不多，因為在大城市，撫養一個小孩從出生到大學畢業的直接費用，遠遠不止這個數字。而且這個數字未來會隨著房價和教育成本的上升而上升。」梁建章稱。

▲ 內地養育孩子成本不斷上升

他表示，根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。中國如果要把生育率提高到發達國家水平，需要花費GDP的5%；若提高到更替水平，需要花費GDP的10%。而去年中國的GDP總量約為100萬億元，GDP的10%，即每年要花10萬億元的財政支出，若按中國每年需要多生1000萬小孩來計算，每個小孩需要給予差不多100萬元的獎勵，而獎勵可以是現金、所得稅和社保減免，房價補貼等多種形式。

他認為，這不僅是合理和公平的，而且是負擔得起。長期來看，對孩子補貼的本質，是對中國人力資源的未來進行投資。他又稱，一個家庭多生小孩，未來小孩一生中的收入可能超過1000萬，按照20%的社保交納、所得稅比例，他對社保或財政的貢獻，遠遠超過100萬；對社會的貢獻遠超一兩百萬。

內地網民反應：

千帆過DAYTOY：這麼大的利益，會有人鑽空子吧，強迫生育那種…… 努力戒辣：那就是在鼓勵越窮的家庭生得越多。這樣生下來的孩子得到的教育質量不高，未來回報給社會的收益也不大吧。而有錢家庭就算給一百萬補貼也不一定會生。 CharlieMa寶貝：強力促使房價回落，教育資源均衡佈置，願意生二胎的人還是不少的。 金毛1958：好主意，可是物價、房價等等消消費品幼兒園、學校肯定漲的嚇人。 略仔仔：這不就是以前生孩子分土地嗎？

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責任編輯：林佩怡

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