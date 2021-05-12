【中美角力】傅瑩：中美沒理由要求歐洲選邊站

中美關係處於歷史低點，歐盟的取態自然備受關注。中國前副外長、北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩最近撰文，認為當前中美緊張關係對世界造成比較大的影響，歐洲在複雜形勢下需要獨立思考的空間，強調「中國和美國沒有必要也沒有理由要求歐洲國家選邊站隊」。

傅瑩近日在「歐盟動態」網站撰文表示，中國人理解的多邊主義是協商一致、合作治理、互利共贏，而中國與歐洲對維護多邊主義應該是有共識的，因為雙方都主張通過國際合作解決人類共同面臨的挑戰，都支持在聯合國框架下的多邊機構中協調處理分歧。

美前外交官批對華「極限施壓」 華春瑩：中美應雙向互惠

中歐互相依存

這位中國前副外長形容，中歐之間存在「互相依存度比較高的複合型關係」，這可從2020年雙邊貿易額達6495億美元、中歐班列運送大量抗疫物資幫助歐洲抗擊疫情等事例可以見到，「讓人深深體會到中歐之間並不遙遠，雙方有廣闊合作空間。」

傅瑩又憶述今年3月出席意大利國際事務研究所舉辦的一場關於「歐洲戰略自主」研討會，認為歐洲面對中美緊張關係、大國競爭等新的國際環境，感到困擾和壓力，「歐洲戰略自主」是因應變化而出現的思想潮流。

傅瑩說，在會上感到歐洲人對與中國深化關係、增進瞭解的願望，但也意識到存在對中國有誤解和分歧的問題。她認為中歐由於文化、歷史等多方面原因，難免存在認識上的差異，應該就各種新問題開展對話，增進了解，避免在誤解基礎上做判斷。

「最大遺憾是多邊主義精神缺位」

她在文中形容，新冠疫情對人類的啟示之一是：在全球挑戰面前沒有國家可以獨善其身，從歷史的角度看，最大的遺憾是多邊主義精神的缺位，大國乃至國際機制未能發揮足夠的凝聚作用來調動國際抗疫合作。

她因此呼籲中歐不應受到分歧的干擾，應更多聚焦共同利益，秉持多邊主義精神，團結應對全球挑戰，強調「中歐需要建立更多溝通橋樑，開展更多系統性對話，以冷靜和平和的態度交流思想，增強對彼此的瞭解和信任。」

對於歐洲在中美競爭格局下的位置，傅瑩表明歐洲需要獨立思考的空間，「中國和美國沒有必要也沒有理由要求歐洲國家選邊站隊，歐洲與中國和美國都有緊密的合作關係，無論如何選擇都會傷及自身利益。」

【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇 誤判成關鍵

拜登班子倡中美競合 傅瑩火速呼應有玄機

紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解