台灣爆增16本土個案 台股創史上最大盤中跌點

台灣出現社區感染，新增16例新冠肺炎本土確診個案，創疫情以來單日新高，還有4例境外移入，另有1例感染源調查中。疫情指揮中心指揮官陳時中形容，疫情已經非常嚴峻，「這不是開玩笑」。台股受疫情恐慌性影響而大挫，盤中一度崩跌1417.86點，創史上最大盤中跌點；終場收跌680.76點，成交值新台幣7727.72億元再創新天量。

陳時中：近日可能升到第三級警戒

台灣的中央流行疫情指揮中心今天公布，新增16例本土確診，其中3例為宜蘭遊藝場群聚個案接觸者、10例為獅子會確診者的接觸者、3例感染源待釐清。

疫情指揮中心宣布，因應社區感染風險增加，即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級。相關限制措施包括原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動；雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票等。

陳時中示警，台灣疫情非常嚴峻，近日可能升到第三級警戒。

台灣防疫一年多，從未進入第三級警戒，因此消息一出，隨即引發市場恐慌性賣壓殺出。盤中下殺至15165.27點，跌逾1400點，創下史上最大跌點。

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台積電盤中一度下殺至518元（新台幣，下同），重挫53元，創今年新低價；隨著搶短買盤湧入，尾盤跌幅收斂，終場收在560元，下跌11元。聯發科與鴻海等權值股股價也紛紛下挫，電子類股指數收跌2.95%。

傳統產業與金融類股也無法倖免，同步重挫，各類股指數跌幅多逾3%，金融類股指數跌5.27%；玻璃、造紙與航運類股指數更跌逾9%。

終場收在15902.37點，大跌680.76點，成交值高達7727億元，再創歷史新天量。

責任編輯：尹航

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