華為「鴻蒙」商標申請 被北京知識產權法院駁回

北京知識產權法院，駁回華為有關「鴻蒙」商標申請複審，因已有有近似商標。

據北京法院審判信息網周三（12日）刊登的與國家知識產權局其它一審行政判決書，華為在2019年5月申請註冊38307327號純文字商標「鴻蒙」，屬於「42類-網站服務」類。而引證商標一為圖形文字商標「CRM鴻蒙及圖」，其中文識別部分為「鴻蒙」；引證商標二為純文字商標「鴻蒙」。

法院認為，在本案中，「鴻蒙」與引證商標一的中文識別部分相同，也與引證商標二的文字完全相同，容易造成相關公眾混淆誤認，構成近似商標。而「鴻蒙」也與引證商標一、二構成使用在相同或類似服務上的近似商標。

法院認為，華為提供的證據，不足以證明「鴻蒙」經使用獲得較高知名度等，國家知識產權局駁回其註冊申請理由正當、程序合法，適用法律法規正確；對華為的訴訟請求缺乏事實及法律依據，法院不予支持，駁回其訴訟請求，100元人民幣的案件受理費，由華為承擔。當事人可15日內上訴。

據判決書，華為曾訴稱，「鴻蒙」系統具有重要意義，是具有國民級的支持與喜愛的品牌，在全國人民心中有不可動搖的知名度和美譽度，並與華為建立起不可分割的緊密、穩定的對應聯系，即使訴爭商標與引證商標一至二共存，亦不會造成相關公眾的混淆誤認。

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責任編輯：林佩怡

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