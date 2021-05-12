駁中國人口危機論 華春瑩：依然比美歐人口總數還多

中國昨日公布第七次人口普查結果，外交部發言人華春瑩今日反駁外媒有關「中國人口危機論」，指中國人口14.1178億，「不是依然比美歐國家人口總數加起來還多嗎？」

華春瑩在外交部例行記者會上提到，注意到美歐一些媒體圍繞中國人口普查所做的報道和評論。對於英國《金融時報》曾發布獨家消息，指中國人口總數已經不足14億，華春瑩稱，「不知道昨天中國關於這次人口普查權威消息發布之後，這家媒體發表『獨家報道』的人有沒有要發表糾正的報導呢？」

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對於外媒指中國面臨著人口危機，華春瑩表示，「有一個事實不知道他們有沒有註意到，中國人口14.1178億，不是依然比美歐國家人口總數加起來還要多嗎？不知道有關的媒體記者如何搖身變成了人口統計學專家和社會學家，從何得出中國人口危機說這個結論？」

她又說，看到美國人口普查局最新公布的數據，美國人口增速過去10年下降到了近百年來的最低水平，美國疾控中心（CDC）統計發現去年美國出生的嬰兒比前一年下降了4%。

她指，低生育已經成為大多數發達國家普遍面臨的問題，也許將來也是中國要面臨的現實問題。因此昨日有關部門負責人也表示，中國將推動高質量發展，有針對性地制定人口的相關戰略和政策。「十四五」規劃綱要亦明確提出，要推動實現適度生育水平，減輕家庭生育養育和教育的成本，釋放生育政策的潛力。

「中國崩潰論」被打臉 籲共同見證「中國夢」實現

華春瑩稱，過去幾十年來，在中國發展的幾乎每一個關鍵階段，西方都會對中國做出種種評判和預測、出現各種各樣的論調，各種花樣的「中國威脅論」或者「中國崩潰論」。但隨著中國持續發展，這樣的種種論調後來都一一被事實打臉。

她續指，中國已開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程，將沿著已經被證明是正確的道路繼續堅定前行。希望熱衷於炮製各種論調的人，能和中國人民一樣健康快樂生活，共同迎接並見證「中國夢」的實現。

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責任編輯：林佩怡

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