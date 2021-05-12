▲ 巴西有個小鎮全民打科興 生活徹底恢復正常

巴西全國新冠疫情依舊嚴峻之際，一個位於西南部的小鎮－－塞拉納（Serrana）的生活卻開始恢復常態。原來，這個鎮近期底調地展開了一項實檢，除了未成年人、孕婦等不適合接種群體外，幾乎全鎮人都打了兩針中國科興公司的新冠肺炎；結果確診個案急降、死亡歸零，基本徹底擊退疫情。實驗不僅驗證了科興疫苗效用，還反映它或能應付巴西變種病毒。

華爾街日報報道，塞拉納鎮居民奧梅羅·卡瓦赫里抱著孫子，與妻子艾琳在巴西塞拉納的街頭散步，他說「我們覺得自由了」。居民在巴西全國疫情高燒時，仍能安心出行，源自這座4.5萬人口的小鎮，明前參與了一項沒有先例的實驗。

塞拉納今年2月至4月間，參與了布坦坦研究所（Butantan Institute）的Project S計劃，全鎮除了18歲以下的未成年人、懷孕期、或哺乳期女性，所有成年人都接種兩劑科興新冠疫苗（CoronaVac）。

4.5萬人小鎮有2.7萬人合適打疫苗 全部打科興

結果，在符合條件的約2.7萬名成年人中，有逾2.71人接種了疫苗，接種比例為98%、接近全民接種。這樣的大規模試驗在同類對比試驗中尚屬首次。

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華爾街日報引述塞拉納官員和當地居民表示，目前為止的實驗結果令他們感到很興奮。當地的感染率已較3月份時的峰值下降了75%。

據了解，塞拉納3月份的日均新增感染病例一度達到67例，本月這一數字已降至當時的四分之一左右，約為一天17例。不僅如此，在已完成接種的人群中，新冠肺炎的死亡率為零，這表明CoronaVac對於防範在該地區肆虐的病毒變種P.1依然有效。

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「數據說明了問題」，塞拉納鎮長里奧·卡皮泰利（Léo Capitelli）說，「這麼做有效果！」

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在塞拉納醫院重症監護室外的等候室裡，科興疫苗的效果已經肉眼可見。「三個星期前，這裏還人滿為患，人們只得站著」；這裏的負責人露西婭·伊萊恩·卡爾達諾（Lucia Elaine Caldano）指著一排排空椅子說。過去三周中，只有一人用了呼吸機——一名此前拒絕接種疫苗的女性。

「一開始有很多議論，很多人覺得我們被當成了實驗室的老鼠。」卡爾達諾說，「但如今看來，這是我們的運氣。」

然而報道指，放眼整個巴西，卻是另一番景象。巴西全國完成疫苗接種的人僅有7%，每小時都有有幾乎100人因為新冠死去，還有成千上萬人在擁擠不堪的醫院裡忍受病痛。

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責任編輯：鄧國強

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