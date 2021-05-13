中國崛起「至少八難」 胡錫進：對美盟友既拉又打不易

中國與美國為首西方國家磨擦日烈，內地《環球時報》總編輯胡錫進發表評論文章，直指中國崛起殊為不易，實操至少有八難。胡錫進形容，自己站的不高也不低，已經能看到中國利益的線索之複雜，以及統籌維護它們的艱難。

胡錫進認為，中國處理對西方關係時，目前至少有以下8項難處。

第一，中國既要擴大開放，又要與美國及幫它打壓中國的國家和力量堅決鬥爭，統籌這兩點經常挺難的。

第二，對美國積極的盟友，中國既要拉又要打，這當中的拉和打怎麼區分，怎麼協調，也經常不容易。

第三，當中美對立加劇的時候，中國必須增加國內凝聚力，同時要確保社會活力，從而使中國接下來的發展速度長期高於美國和西方世界，如何平衡這兩大考量，十分關鍵。

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第四，中國一寸土地都不能丟，但又不能因為領土糾紛與周邊國家不斷升級摩擦和衝突，讓美國從中戰略漁利。這方面的時度效如何把握？

第五，中國已是世界第二大經濟體，但民間仍不富裕。一方面國際社會要求中國承擔更多責任，一方面國內輿論要求國家把資源用於本國福利，處理好這個關係也是很難的。

第六，美國加劇了中西意識形態對立，意識形態在中西都很牽動人心，中國如何既不在意識形態鬥爭中妥協，堅決回擊，又盡量不讓這一斗爭向中西關係的其他領域擴張蔓延，幫著促成美國精英所推動的中美及中西「脫鉤」？

第七，很多西方企業文化中自帶了西方價值觀和他們的利益，在中西摩擦加劇的時代，中國該如何處理它們與西方政治上有時不乾不淨的聯繫，確保中國陣營不斷擴大，而且是有質量的？

第八，在當前和今後美國不斷拉攏、慫恿一些力量對華挑釁的時候，中國該不該「殺一儆百」，在多大程度上以及以什麼方式實踐這一智慧，怎樣評估這樣做的收穫與風險？

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胡錫進表示，中國顯然還有更多難處，而中國正在經歷的是真正意義上的大國崛起，它意味著巨大的機會和風險，需要國家的超級駕馭能力和全社會在行為上的創造性協調；中國既要堅定，也要有韌性和彈性。

他續稱，我們每個人的力量都很有限，而且只能圍繞個人舞台開展奮鬥，但希望大家都能夠領悟到國家整體上在做甚麼，了解國家層面的戰略穩健有多麼重要。「那樣的話我們就能有更精準的方位感，既更好了解自己，也更好看懂他人，看懂社會。」

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責任編輯：連兆鋒