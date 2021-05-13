胡春華或接替劉鶴？美媒：中美貿易談判京研換帥

北京據報正考慮是否更換中美全面經濟對話中方牽頭人，以副總理胡春華接替即將年滿70歲的劉鶴。這一人事調整正值中國在重新調整對美國新一屆政府的策略。華府高級官員正密切關注任何人事變動，認為這會是一個跡象，顯示北京是否會對美國採取更強硬的做法。

據《華爾街日報》報道，知情官員稱，幾十年來一直推動經濟改革的劉鶴將會由更年輕的副總理胡春華接替。胡春華曾主掌西藏自治區、又掌管沿海外貿大省廣東省，頗有政績，但他在處理中美關係方面沒有太多經驗。

這些官員說，目前尚未做出最終人事決定。他們還說，也有理由讓劉鶴繼續擔任這一職務。即使劉鶴被替換，他仍將肩負重任，包括在債務和違約風險加劇之際監督中國的金融部門。

人事變動反映北京調整對美策略

不過，劉鶴明年初將年滿70歲，將超過中國領導人的傳統退休年齡。中共領導層將在明年年底開會選出領導團隊的新成員。

在華盛頓，高級官員正密切關注任何人事變動，認為這會是一個跡象，顯示北京是否會對美國採取更強硬的做法。

稍早前，中國駐美大使、北韓談判代表人選都浮出水面。資深外交人員秦剛據報將接替長期擔任駐美大使、處事講究策略的崔天凱，外交官劉曉明為北韓談判代表。

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報道指，兩國之間的經濟關係似乎陷入僵局。根據第一階段貿易協議，兩國同意由美國貿易代表和中國的一位「特定的副總理」牽頭，定期對協議進行高級別的雙邊評估。

然而，到目前為止，只有較低級別的官員參與了磋商。據一位了解討論情況的人士說，最近幾天，美國負責中國事務的助理貿易代表Terrence McCartin與中國財政部的一位副司長進行了一次這樣的「檢查」會議。

責任編輯：尹航

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