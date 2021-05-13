▲ 養貓養到禿頭！深圳女孩感染真菌猛掉頭髮

不少人都喜歡養貓當「貓奴」，但與寵物貓太過親密的話可能惹禍上身。深圳一名女孩與新買的寵物貓相處10日後，竟然劇烈掉頭髮，出現明顯斑秃。女孩母親帶她求醫，醫生診斷女孩感染貓上真菌，得了頭癬，結果需要剃光頭蓋前方一片頭髮治療。

《深圳晚報》報道，化名麗麗的小女孩5月1日跟媽媽到寵物店，買了一隻貓。麗麗一看到這隻貓就喜歡上，抱著不肯放手，萌萌小貓成了麗麗家的一員。可朝夕相處一個星期後，事情卻有點不太對。麗麗開始掉髮，頭皮甚至出現明顯的斑禿。

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麗麗媽媽於是帶著女兒，到深圳市兒童醫院求診。皮膚科主任醫師李萍檢查後診斷，麗麗因真菌感染頭皮毛髮，得了頭癬。

李萍表示，這種情況一般會剃光頭髮治療，但考慮到女孩愛美心理，加上麗麗症狀比較輕微，最後只是剃了明顯受感染部位。

不僅頭髮剃了一大塊，麗麗還要配合涂藥、吃藥。頭髮長回來之前，麗麗不得不戴著帽子上學。麗麗的經歷也引起不少網友的關注。有人表示，自己孩子也曾因接觸小狗而導致真菌感染。

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報道指，近年來因飼養寵物導致兒童出現頭癬的病例時常發生，頭癬也成了兒童皮膚科的常見疾病。

貓咪單純感染貓癬后一般不會瘙痒，但是隨著貓咪在家中的玩耍活動、主人的愛撫，貓咪毛髮皮屑的脫落，真菌孢子便會散落在家中各處。人類通過接觸這些動物或者接觸這些動物所處環境而被感染。

李萍解釋，由於小朋友的抵抗力比較弱，小孩接觸到受感染的毛髮就容易患上頭癬。」李萍醫生介紹，癬分白癬、黃癬、黑點癬、膿癬，此病多見於兒童。步入青少年後，隨著孩子抵抗力提高，這種情況就很少出現。麗麗的情況屬於輕微症狀，積極配合治療很快就會好轉。

那麼還應該養寵物嗎？李萍稱，毛髮真菌感染對寵物來說也是常見疾病，不用過於焦慮。飼養寵物前，最好先行到專業寵物醫院接受除菌檢查和處理。如果寵物攜帶真菌，及時治療即可。日常飼養寵物時，要保持環境的乾淨衛生，定期為寵物做真菌檢查。

李萍強調，當兒童頭皮出現脫髮、斷發、瘙痒、紅斑及膿點等症狀時，應該及時就醫。

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責任編輯：連兆鋒