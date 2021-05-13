  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

養貓養到禿頭！深圳女孩感染真菌猛掉頭髮

社會熱點 11:58 2021/05/13

分享：

養貓養到禿頭！深圳女孩感染真菌猛掉頭髮

不少人都喜歡養貓當「貓奴」，但與寵物貓太過親密的話可能惹禍上身。深圳一名女孩與新買的寵物貓相處10日後，竟然劇烈掉頭髮，出現明顯斑秃。女孩母親帶她求醫，醫生診斷女孩感染貓上真菌，得了頭癬，結果需要剃光頭蓋前方一片頭髮治療。

《深圳晚報》報道，化名麗麗的小女孩5月1日跟媽媽到寵物店，買了一隻貓。麗麗一看到這隻貓就喜歡上，抱著不肯放手，萌萌小貓成了麗麗家的一員。可朝夕相處一個星期後，事情卻有點不太對。麗麗開始掉髮，頭皮甚至出現明顯的斑禿。

    點擊圖片放大
    +2

麗麗媽媽於是帶著女兒，到深圳市兒童醫院求診。皮膚科主任醫師李萍檢查後診斷，麗麗因真菌感染頭皮毛髮，得了頭癬。

李萍表示，這種情況一般會剃光頭髮治療，但考慮到女孩愛美心理，加上麗麗症狀比較輕微，最後只是剃了明顯受感染部位。

不僅頭髮剃了一大塊，麗麗還要配合涂藥、吃藥。頭髮長回來之前，麗麗不得不戴著帽子上學。麗麗的經歷也引起不少網友的關注。有人表示，自己孩子也曾因接觸小狗而導致真菌感染。

有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市

報道指，近年來因飼養寵物導致兒童出現頭癬的病例時常發生，頭癬也成了兒童皮膚科的常見疾病。

貓咪單純感染貓癬后一般不會瘙痒，但是隨著貓咪在家中的玩耍活動、主人的愛撫，貓咪毛髮皮屑的脫落，真菌孢子便會散落在家中各處。人類通過接觸這些動物或者接觸這些動物所處環境而被感染。

李萍解釋，由於小朋友的抵抗力比較弱，小孩接觸到受感染的毛髮就容易患上頭癬。」李萍醫生介紹，癬分白癬、黃癬、黑點癬、膿癬，此病多見於兒童。步入青少年後，隨著孩子抵抗力提高，這種情況就很少出現。麗麗的情況屬於輕微症狀，積極配合治療很快就會好轉。

那麼還應該養寵物嗎？李萍稱，毛髮真菌感染對寵物來說也是常見疾病，不用過於焦慮。飼養寵物前，最好先行到專業寵物醫院接受除菌檢查和處理。如果寵物攜帶真菌，及時治療即可。日常飼養寵物時，要保持環境的乾淨衛生，定期為寵物做真菌檢查。

李萍強調，當兒童頭皮出現脫髮、斷發、瘙痒、紅斑及膿點等症狀時，應該及時就醫。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市
2021/04/30
有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市

你可能感興趣

有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市
18:14 2021/04/30
有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市
寵物患病 寵物護理 中國 深圳

上一篇文章

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

下一篇文章

巴西有個小鎮全民打科興 生活徹底恢復正常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）