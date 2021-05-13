美「無限前沿法案」參院委會過關  擲逾千億美元同中國鬥科技

美國參議院一個委員會當地時間周三（12日）以24：4的投票結果，通過了一項折衷議案，授權在5年內投入超過1,100億美元、折合約8543億港元，用於基礎和先進技術研究，以應對來自中國越來越大的競爭壓力。

這項被稱爲《無盡前沿法案（The Endless Frontier Act）》的議案，將在5年內授權其中的大部分資金即1,000億美元，用於關鍵技術領域的基礎性和先進研究、商業化、教育及培訓計劃，包括人工智能、半導體、量子計算、先進通信、生物技術和先進能源等領域。

這項議案仍需提交給參議院全體議員進行表決，而衆議院也在著手進行類似的行動。

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參議院商務委員會主席坎特威爾（Maria Cantwel）稱，「發展中經濟體正在吸收在美國創造的一些最佳科學和信息，並加以運用」，我們現在需要考慮我們的研發基礎設施，以及使我們在美國正在做的事情變得更加敏捷。

法案稱Endless Frontier 美欲保持科技前沿優勢

這項由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、共和黨參議員Todd Young等人發起的措施，也將另外授權100億美元選定資助至少10個區域科技中心，並建立一項供應鏈危機應對計劃，以解決損害汽車生産的半導體芯片短缺這類問題。

該法案並未包括允許汽車製造商在美國道路上投放數萬輛自動駕駛汽車的立法，盡管一些議員推動此案。

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民主黨參議員Gary Peters和共和黨參議員John Thune尋求獲得監管機構的批准，初步給予每家制造商15,000輛自動駕駛汽車的豁免，不必遵守有人駕駛汽車的安全標准，但未能達成協議。

推動無人駕駛汽車的努力受到工會和一個原告律師團體的批評。 Thune爲尋求這項議案的批准已經努力了5年。

Peters周三贏得了一項修正案的批准，該修正案將在商務部建立一項20億美元的補充財務援助計劃，以支持汽車製造商和其他公司使用的成熟半導體芯片的生產。

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責任編輯：鄧國強

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