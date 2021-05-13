Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

迪士尼旗下漫威工作室（Marvel）今年推出多部大片，包括被認為瞄準中國市場、以華人為主角的英雄片《尚氣》。惟中央電視台列出Marvel電影的上畫時間表，卻剔除了《尚氣》及另一部英雄片《永恆族》。央視未說明原因，外媒估計，該兩部戲可能涉及辱華，最終無法登上內地的大銀幕。

央視電影頻道CCTV 6早前介紹了Marvel未來2年上畫的電影，包括今年7月的《黑寡婦》、12月的《蜘蛛人：不戰無歸》，以及明年「奇異博士」、「黑豹」、「Marvel隊長」的系列續作等。但今年9月、10月上畫的《尚氣》和《永恆族》，並沒有出現在清單之上，引起各界猜測。

美國雜誌Variety指出，《尚氣》由港星梁朝偉飾演的角色「滿大人」，原型是Marvel漫畫裡的傅滿州（Dr. Fu Manchu），被認為有「黃禍」的暗喻。男女主角劉思慕、Awkwafina的長相，更遭到內地及海外華人觀眾的一致批評。內媒曾建議起用吳京、謝霆鋒等國內明星，自然被Marvel無視。

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《永恆族》的導演則正是今年奧斯卡最佳導演得主，她被翻出8年前曾以言論「辱華」，在內地遭到全面封殺，包括她今屆奧斯卡的得獎電影《浪跡天地》也禁止上畫。報道指，央視在介紹中明顯地刪去這兩部戲，令外界懷疑，它們將無法在內地上映。

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責任編輯：陳建錫

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