【中澳關係】莫里森稱對華備戰是「職責」 澳學者：澳洲比美站更前

中澳關係最近陷入低谷。澳洲總理莫里森早前聲稱，台海一旦爆發衝突，澳洲將支援美國及其盟友。他周三（ 12日）進一步指，備戰是他的職責，表明若低估與中國的潛在戰爭風險是「愚蠢」的，又明言「將永遠支持自由民主原則，永遠捍衛崇尚自由的世界秩序。」

針對澳洲高層接連的涉戰言論，中方此前有所回應。中國外交部發言人汪文斌上月26日曾在例行記者會答問時，指恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義，並敦促澳方充分認清台灣問題的高度敏感性。

澳洲國防部長達頓（ Peter Dutton） 4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo ）同日亦指「戰鼓」已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。澳洲《每日電訊報》指，莫里森的表態是對達頓的公開支持。

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與此同時，眼見中澳關係緊張，澳洲有學者認為坎培拉應注意言辭，避免火上添油。

悉尼大學現代史學者柯倫（ James Curran）周一在《澳洲金融評論》上形容，沒有國家會用上這種語言，「澳洲現時比美國站得還要前」。

澳洲國立大學戰略研究教授懷特（ Hugh White）則在《星期六報》上，論及中澳緊張加劇可能引發的嚴重後果。他認為澳洲必須與中國建立新的關係，如果坎培拉沒有修補對華關係的可行方案，那將是澳洲史上其中一個最大錯誤。

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責任編輯：唐宇廉

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