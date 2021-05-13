內地今年高校畢業生達909萬 李克強再提促就業

內地教育部公布，今年普通高校畢業生總規模909萬，按年增35萬，就業進展總體平穩。總理李克強周三（12日）在國務院常委會議上表示，決定將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到今年底，確定進一步支持靈活就業的措施等。

李克強周三主持召開國務院常務會議。會議指出，今年就業壓力依然較大，要繼續堅持就業優先，保持對市場主體特別是中小微企業穩崗、重點群體就業的政策支持。

靈活就業是群眾就業增收的重要渠道，目前內地全國靈活就業人員達2億人。會議確定了進一步支持靈活就業的措施。一是研究制定靈活就業人員參加城鄉居民基本養老保險的兜底措施。推動放開靈活就業人員在就業地參加社保的戶籍限制。二是開展平台靈活就業人員職業傷害保障試點，合理界定平台企業責任，探索用工企業購買商業保險、保險公司適當讓利、政府加大支持的機制。三是抓緊清理和取消不符合上位法或不合理的收費罰款規定，為靈活就業創造好的環境。

在高校畢業生方面，會議決定，將去年實施的職業培訓、技能提升和高校畢業生見習補貼及發放失業補助金和臨時生活補助、支持高校畢業生基層就業等政策延續至今年底。對企業吸納重點群體就業的，按規定給予稅收減免、社會保險補貼等。促進市場化就業，加大對「雙創」的政策支持，推進實施創業擔保貸款及貼息，促進高校畢業生自強自立、就業創業。

李克強：支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究

責任編輯：尹航

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