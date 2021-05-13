  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地今年高校畢業生達909萬 李克強再提促就業

國情動向 12:04 2021/05/13

分享：

內地教育部公布，今年普通高校畢業生總規模909萬，按年增35萬，就業進展總體平穩。總理李克強周三（12日）在國務院常委會議上表示，決定將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到今年底，確定進一步支持靈活就業的措施等。

李克強周三主持召開國務院常務會議。會議指出，今年就業壓力依然較大，要繼續堅持就業優先，保持對市場主體特別是中小微企業穩崗、重點群體就業的政策支持。

靈活就業是群眾就業增收的重要渠道，目前內地全國靈活就業人員達2億人。會議確定了進一步支持靈活就業的措施。一是研究制定靈活就業人員參加城鄉居民基本養老保險的兜底措施。推動放開靈活就業人員在就業地參加社保的戶籍限制。二是開展平台靈活就業人員職業傷害保障試點，合理界定平台企業責任，探索用工企業購買商業保險、保險公司適當讓利、政府加大支持的機制。三是抓緊清理和取消不符合上位法或不合理的收費罰款規定，為靈活就業創造好的環境。

在高校畢業生方面，會議決定，將去年實施的職業培訓、技能提升和高校畢業生見習補貼及發放失業補助金和臨時生活補助、支持高校畢業生基層就業等政策延續至今年底。對企業吸納重點群體就業的，按規定給予稅收減免、社會保險補貼等。促進市場化就業，加大對「雙創」的政策支持，推進實施創業擔保貸款及貼息，促進高校畢業生自強自立、就業創業。

李克強：支持「十年磨一劍」基礎研究和長線研究

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

中國國務院 李克強 創業 失業 畢業 補貼 就業

下一篇文章

中國崛起「至少八難」 胡錫進：對美盟友既拉又打不易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的