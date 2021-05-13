▲ 【台灣疫情】國民黨要角籲買大陸疫苗應急 丁守中說「我先打」

台灣新冠肺炎疫情升溫，12日爆增16例本土案例，國民黨前立委丁守中呼籲，政府應開放進口世衛核准的大陸疫苗，還承諾「我願意帶頭施打（接種）」；而國民黨籍的台灣前衛生署長楊志良也建議買中國國藥，陸方要賣要送都可以，「最重要是買到疫苗」 。

丁守中在facebook發文表示，政府應開放世衛核准的中國大陸疫苗，疫情若進入第三期警戒，外國疫苗遲遲不能足夠到貨，台灣疫苗也還沒上市，基於防疫優先、人命關天、無涉政治，中央流行疫情指揮中心就該透過海基會，或開放民間藥廠，購買世衛組織批准緊急授權的中國疫苗進口。

丁守中又稱，「我願意帶頭施打」。

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台灣前衛生署長楊志良周三（12日）則建議，台灣可以用大陸疫苗，現在最重要的就是要有疫苗。

國民黨籍的楊志良在政論節目《新聞大白話》說，中國大陸的「國藥疫苗」已經通過WHO（世界衛生組織）緊急授權，而兩岸如今還簽有《兩岸醫藥衛生合作協議》，就看中國要不要賣或送疫苗給台灣。

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楊志良又指，現在疫情四起，而且很多都不知道來源，再說第幾階段警戒一點意義都沒有。因此目前他只有6個字，就是「疫苗疫苗疫苗」，最重要的是能買到疫苗，大家雖然對牛津AZ疫苗不太相信，但只有AZ也是可以，這時要是沒有1000萬劑，也要買個500萬劑。

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楊志良又說，今天不管是衛服部長陳時中、還是蔡英文總統，都沒說什麼時候會有疫苗，因此他提出3點意見：

第一是儘快買疫苗。

第二是自己生產疫苗。

第三是使用大陸疫苗。

他說，兩岸有《兩岸醫藥衛生合作協議》，台灣首先知道疫情人傳人就是來自這個協定，現在這個協定還在，兩岸也需要緩和，相信大陸國家主席習近平、台灣的蔡英文總統，也希望兩岸不要那麼緊張，如今WHO已經緊急授權中國大陸國藥疫苗，「那你要賣給我還是要送給我都可以啊」。

楊志良提到，台灣要參加WHO、WHA，但中國當局每次都大言不慚地說全世界沒有人比中國更關切台灣人的健康安全，那現在就看中國要不要送疫苗，有疫苗打最重要。

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責任編輯：鄧國強

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