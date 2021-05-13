  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗

國情動向 13:06 2021/05/13

分享：

路透社報道，中國科興新冠疫苗在巴西聖保羅州的生產綫將被迫停營，原因是疫苗原料即將見底，新一批原料卡在出口清關的環節上，尚未知中國何時放行。聖保羅州長多利亞（Joao Doria）認為，原料供應出問題應歸咎於巴西的「外交敵意」，巴西聯邦政府應為曾嚴厲批評中國而向北京道歉。

科興將疫苗的活性成分運到巴西的Butantan生物醫學中心進行分裝，該中心得到聖保羅州政府的支持。中心主任科瓦斯（Dimas Covas）在12日的新聞發布會上表示，和之前預期的一樣，中國一批運往巴西的疫苗活性成分在13日前不能完成清關。中心本周將交付100萬劑疫苗，但之後需要暫停生產。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的辦公室沒有回應路透社的置評請求；中國駐巴西大使館拒絕置評。

博爾索納羅的言論和政策長期針對中國，他曾多番質疑中國疫苗，最近還公開表示新冠病毒是來自實驗室的產物，不點名批評中國發動「生物戰」，並從中獲得經濟利益。經濟部長格德斯（Paulo Guedes）上月底出席活動時，也在不知道正在被拍攝的情況下說「中國發明了這個病毒」。

中國外交部批評有關言論將新冠病毒政治化、污名化，強調病毒是人類共同的敵人，當務之急是各國攜手開展抗疫合作，爭取早日徹底戰勝疫情。

【台灣疫情】國民黨要角籲買大陸疫苗應急  丁守中說「我先打」

科興破譯毒株「密碼」  最快10周製出變種新冠病毒疫苗

【緊急使用】國藥疫苗獲世衛批準後  年產將爆增至30億劑（第二版）

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

地緣政治 疫情 外交 中國 中國外交部 路透社 科興 疫苗 博索納羅 聖保羅

下一篇文章

【中澳關係】莫里森稱對華備戰是「職責」 澳學者：澳洲比美站更前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）