路透：原料被中國卡關 巴西將暫停生產科興疫苗

路透社報道，中國科興新冠疫苗在巴西聖保羅州的生產綫將被迫停營，原因是疫苗原料即將見底，新一批原料卡在出口清關的環節上，尚未知中國何時放行。聖保羅州長多利亞（Joao Doria）認為，原料供應出問題應歸咎於巴西的「外交敵意」，巴西聯邦政府應為曾嚴厲批評中國而向北京道歉。

科興將疫苗的活性成分運到巴西的Butantan生物醫學中心進行分裝，該中心得到聖保羅州政府的支持。中心主任科瓦斯（Dimas Covas）在12日的新聞發布會上表示，和之前預期的一樣，中國一批運往巴西的疫苗活性成分在13日前不能完成清關。中心本周將交付100萬劑疫苗，但之後需要暫停生產。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的辦公室沒有回應路透社的置評請求；中國駐巴西大使館拒絕置評。

博爾索納羅的言論和政策長期針對中國，他曾多番質疑中國疫苗，最近還公開表示新冠病毒是來自實驗室的產物，不點名批評中國發動「生物戰」，並從中獲得經濟利益。經濟部長格德斯（Paulo Guedes）上月底出席活動時，也在不知道正在被拍攝的情況下說「中國發明了這個病毒」。

中國外交部批評有關言論將新冠病毒政治化、污名化，強調病毒是人類共同的敵人，當務之急是各國攜手開展抗疫合作，爭取早日徹底戰勝疫情。

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責任編輯：陳建錫

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