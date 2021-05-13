無得出國又嫌都市煩囂　內地遊客到農村體驗簡樸生活

世界各國因疫情而實施旅遊限制，致使消費力強的內地客難以出國；與此同時，隨著近年中國經濟發展，人民在追求物質享受之餘，也想逃離都市煩囂。因此之故，主打體驗簡樸生活的鄉村旅遊，便應運而成，成為一個不錯的選擇。

CNN引述中國文旅部估算，今年全國遊客出行次數40億次，合共為本地旅遊市場帶來3.3萬億（入民幣，下同）收益。事實上，中國擁有55項世界遺產，這些具歷史文化價值的景點自然可以吸引旅客遊覽。但值得留意的是，有些旅客其實很想有一些與別不同的體驗。

在微博上，有網民自言在花了一天時間採摘桑樹果實、進食農家食物後，感到更加快樂。也有網民說，五一假期與友人前往鄉村釣魚、食海鮮，對能夠避開都市人群聚集感到愉快。

走入農村、品嚐豆奶、看農民養豬

CNN訪問了一位名為王商（譯音）的女士，她目前為一間設於北京、協調鄉村旅遊的企業工作。她說，在其工作的其中一間酒店內，遊客可親身體驗農耕、食物種植，甚至可以學習製造傳統工藝品。她曾在去年5月開辦、位處山東省的一間酒店工作，她憶述當時中國剛剛克服疫情，想不到酒店很快就在假日擠滿旅客。她形容那些遊客走入農村，為的是品嚐豆奶、看農民養豬，諸如此類。

可以看出，鄉村旅遊是一大商機。報道引述經營線上旅行業務的攜程集團表示，截至今年3月，鄉村旅遊出行次數較去年同期激增3倍。看準了商機後，攜程計劃推出一個旨在推廣鄉村旅遊的五年行動計劃，包括培養1萬名專業經紀，並向鄉村旅遊基金投資10億元。

事實上，中央也支持鄉村旅遊－－去年11月發佈的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》寫明，要發展「鄉村旅遊」。

報道指，在政策支持和消費者需求帶動下，鄉村旅遊應該是大有可為的，前景是光明的。

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責任編輯：唐宇廉

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