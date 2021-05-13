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台疫苗短缺！屏東自費接種等到6月底  同香港對比強烈

社會熱點 14:05 2021/05/13

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台疫苗短缺！屏東自費接種等到6月底  同香港對比強烈

台灣新冠肺炎疫情升溫，12日爆增16個本土案例，全台接種新冠疫苗人數急增；但目前台灣只有AZ牛津疫苗供應、短缺狀況明顯；其中以屏東縣為例，接種一針排期已排到6月，有民眾擔心「坐以待斃」。

台灣疫苗短缺情況，與同時獲外國復必泰、及中國科興疫苗供應的香港，形成強烈對比。

根據台灣媒體報道，各地新冠肺炎疫苗接種處近日都大排長龍。其中，屏東縣衛生局統計至周三（12日）止，預約人數1500人，其中公費約1200人、自費300人；而周三當日，打疫苗的人數比以往高出三倍。

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當中，自費部分僅設有旅遊醫學門診的屏東基督教醫院受理，院方指出，每周三的門診預約到6月23日前每診40人都額滿，5月21日、5月28日加開門診也額滿；全縣累計疫苗共接種2543劑，其中公費2348劑、自費195劑。

台灣接種疫苗分公費私費  公費也排滿滿

而高雄聯合醫院排滿打疫苗民眾，目前為止每天都有200多人來施打，到5月底都已經預約額滿。

在台北，台大醫院安全衛生室主任謝明儒表示，醫院公費、自費疫苗2周內的預約名額均已額滿，院方仍在評估是否要加開門診。

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台灣疫情指揮中心指揮官陳時中周三（12日）表示，5月底到期有一批AZ疫苗是19萬劑（現在統計應該還剩下11萬劑），大家本來擔心打不完，現在大概擔心打不夠。

另外，第二批AZ疫苗將於6月中到期有11萬劑多。這兩批疫苗加起來約30萬劑，而現在已經打了11萬2千劑，所以現在還有約18萬劑疫苗可以提供施打。希望陸續還有疫苗進來台灣，提供需要的人施打。

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責任編輯：鄧國強

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