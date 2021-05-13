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貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則

國情動向 13:58 2021/05/13

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戴琦表明將採取措施迫使中國在貿易上遵守國際規則

新一輪的中美貿易談判有望在近期舉成，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）12日在參院聽證會上表示，如果中國在貿易上不能或不願遵守國際規則，美國將採取必要措施，去創造公平的競爭環境。北京曾多次駁斥「不守國際規則」的指控，強調中國堅定維護以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制。

戴琦表示，中國的脅迫和不公平貿易正傷害美國工人，破壞多邊體制並且侵犯基本人權，她強調會在有必要情況下，措取措施迫使中國遵守國際規則。美國正在與歐盟、英國合作，解決波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）的補貼爭端問題，並針對主要中國的鋼鐵和鋁業產能過剩問題進行討論。

在本月初的視像會議上，戴琦透露將在近期與中國對口官員會面，討論及評估特朗普時期達成的中美首階段貿易協議。這名「對口官員」，如今被指可能是中國國務院副總理胡春華。外界認為，不論北京派出的代表是誰，本次會面將影響到美國對中國商品徵收懲罰性高額關稅的去留。

哈佛大學研究員Robert Ross估計，除了中美之間的貿易逆差外，雙方還可能討論到中國經濟結構改革、投資法規，以及知識產權保護等問題。

胡春華或接替劉鶴？美媒：中美貿易談判京研換帥

聯合國：中美將成經濟恢復動力   今年全球經濟料增5.4%

路透社：中美緊張關係下 Tesla暫停上海買地擴建廠房

責任編輯：陳建錫

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