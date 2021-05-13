【神州快訊】中國—中東歐國家博覽會 6月浙江寧波舉辦

以「構建新格局，共享新機遇」為主題的第2屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將於6月8日至11日在浙江寧波舉辦。中國—中東歐國家博覽會是面向中東歐國家的唯一國家級涉外機制性展會。此外，第23屆中國浙江投資貿易洽談會將同期舉辦。

本屆博覽會設立中東歐展、國際消費品展、進口商品常年展3大展區，展覽總面積20萬平方米，預計有2,000餘家參展商和來自全國的6,000餘家採購商報名參會。

2020年，中國與中東歐17國貿易額達1,034.5億美元，同比增長8.4%。目前，中國同中東歐國家雙向投資規模近200億美元，涉及汽車零部件、化工、家電、物流、礦產、商務合作等領域。

寧波被稱為中國與中東歐國家經貿合作的「首選之地」。至2020年，寧波與中東歐雙向投資項目已有160個，投資額5.6億美元，佔全國與中東歐雙向投資額的1/20。今年一季度，寧波與中東歐進出口額達88.5億元人民幣，同比增長57.7%，高於全國16.7個百分點。值得關注的是，目前寧波正支持龍頭企業組建中東歐商品採購聯盟，打造中東歐商品進口從源頭到中國市場消費者全供應鏈的綜合服務平台。

目前，寧波正加快建設中東歐國際產業合作園，打造中國—中東歐國家航運物流、經貿促進、科技創新、人文交流4個中心，努力成為中國—中東歐國家雙向投資、數字合作、綠色發展、制度創新等先行城市。寧波市市長裘東耀表示，寧波將在加強規劃引領、擴大貿易往來、深化產業合作、優化營商環境等方面進一步發力，高標準、高質量、高水平推進寧波中國—中東歐國家經貿合作示範區建設，為「一帶一路」建設作出更大貢獻。

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