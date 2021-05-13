彭博社揭台灣防疫大隱憂：疫苗接種率不到1％

台灣疫情持續升級，官方周四（13日）通報再新增25病例，其中12例境外、13例本土個案。台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，疫情已進入社區感染。彭博社報道，台灣前期防疫工作做得理想，減低民眾接種疫苗的意願，致目前全台疫苗接種率不到1％。這反成為台灣當前防疫的一大隱憂。

根據彭博社報道，台灣和新加坡是世界上少數一度幾乎快完全消滅新冠肺炎病毒的地方，但是兩地現在卻都開始加強防疫措施，恐將破壞兩地曾擁有數個月的正常生活。

而台灣現在宣布，接下來的4周內，室內活動人數必須在100人以下、室外活動人數500人以內，這是自去年限制放寬以後，首次出現加緊限制措施。

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報道指，台灣在疫情爆發之初就控制了疫情，持續將病毒排除在外長達8個多月，這也使台灣從來不用在內部實施嚴格的限制，企業、政府機關、學校都在疫情間維持營運。

前期疫情防控做得好 反減低民眾打疫苗意願

但也正正由於在控制疫情方面相當成功，以致台灣現在必須更努力去說服民眾接種疫苗。報道指，到目前為止，台灣疫苗接種率不到1％，在這方面，新加坡狀況較好，接種疫苗率有19％。

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翻查資料，台灣曾通過世衛主導的全球疫苗獲得機制，取兩批牛津AZ疫苗，一批11.7萬劑、一批19.92萬劑。如以每人兩劑計，全部用完這批疫苗，全台接種率也不足1％。

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彭博社續指，台灣當局祭出的新限制導致民眾對經濟增長方面的擔憂，台灣、新加坡股市都出現下跌情形，兩國疫苗接種率低，也引起社會擔憂，如果這次病毒是傳播更快的變種病毒，可能會使防疫工事更加脆弱。

而台灣的中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增4例境外移入確診均自印度入境，其中有3人是搭乘上周六同一班機返台，該班機總計已有5確診。世界衛生組織10日則將印度變種病毒由「受關注」升級為「令人擔憂」，與英國、巴西、南非變種病毒並列。

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責任編輯：鄧國強

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