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【台灣大停電】高雄電廠出事 全台罕見廣泛分區停電（多圖）（不斷更新）

經濟脈搏 16:56 2021/05/13

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【台灣大停電】高雄電廠出事 全台罕見廣泛分區停電

在台灣，位於高雄市的興達電廠今日（周四，13日）14時37分因事故全廠停機，導致系統供電能力不足，自下午3時開始執行緊急分區輪流停電。台北、高雄、嘉義等地都陸續出現狀況。台灣經濟部證實，617萬戶受分區輪流停電影響，預計晚間供電可恢復正常。

（新增各地停電狀況，當局公報事故原因）

根據各地民眾在網上報告，台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都有停電。蔡英文總統在facebook發表聲明，指高雄興達電廠因電網事故造成部分機組停機，全台不同地區有停電的情形，政府已經初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理。

台灣經濟部通報，由於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠無法輸出電力，2部燃煤及2燃氣機組跳機，約160萬瓩電力。台電因此緊急進行分區輪流限電，每次限電時間為50分鐘，預計617萬戶受影響。

肇事的是位於高雄的台電興達電廠1、3、4號機組，3台機組停擺後，分區輪流停電下午3點開始。

台電發言人張廷抒表示，目前還在確認停電範圍及原因，但不是全台都停電。另外台電人員表示，其實這兩天其實各地就已經明顯地降壓，但官網還是顯示綠燈。

台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都有停電

行政院政委兼發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，預計今（5/13）下午三點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。

台北市消防局勤務指揮中心表示，今天下午2時42分，計有萬華區、中正區、中山區、內湖區等多處停電情形，目前已受理電梯受困約10件，暫無安全顧慮，台電正在查明停電原因、影響戶數。

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台南市長黃偉哲發文表示，台南市目前影響區域包括中西區、安平區、南區、新營區、永康區、區域性停電，影響約一萬多戶。因高雄興達電廠，供電系統故障，今日下午3進行分區供電，請盡快保存手邊資料，也盡量不要搭乘電梯。

IT企業集中地新科與南科  電壓降未影響生產

而受台電停電影響，台鐵14時46分起，七堵站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，但號誌及行車正常，無影響行車；14時57分起，太麻里站也受影響，全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，但號誌及行車正常，無影響行車；下午15時19分起，宜蘭二結站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，不過號誌及行車正常，也未影響行車。

台灣高新科技企業集中地南科園區，管理局表示，有發生「壓降」情況，其中，高雄路竹園區有停電，目前廠商影響程度調查中。

新竹科學園區部分則暫未傳出災情。聯電則表示南科廠有部分壓降情況，新竹廠正常，但都不影響正常生產。

桃園機場公司通報，桃園機場目前營運一切正常。台北捷運公司表示，目前捷運營運一切正常，未受影響。教育部資科司通報，科技大樓停電中，教育部目前則是供電正常。

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責任編輯：鄧國強

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