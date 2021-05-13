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【台灣疫情】疫情掀搶購潮 　經濟部：民生物資存量足夠

國情動向 16:49 2021/05/13

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台灣疫情升溫，有民眾在超市搶購廁紙、口罩、酒精、杯麵等民生物品。經濟部次長陳正祺周四（13日）表示，便利店及紙廠均回報物資供應沒問題，紙漿仍有1至2個月存量，且一年可生產20萬噸廁紙，呼籲公眾放心。

中央社報道，陳正祺在上午行政院會後的記者會上表示，經濟部已針對防疫物資進行具體、細緻的盤點，其中政府掌管的倉庫有8億個口罩，防疫酒精共有4家公營、10家民營酒廠製造，而政府倉庫內的0.3公升酒精就有48萬瓶、0.6公升共24萬瓶。陳正祺還說，防疫相關物資的銷售量上升，但便利店和市場都回報物資供應沒有問題。

日產4000萬個口罩　庫存８億個

報道又引述行政院發言人羅秉成指，現在物資存量與去年同期相比「不可同日而語」，當時一天只能生產188萬個，現在一天可生產4000萬個，而目前庫存仍有8億個。羅秉成強調，疫情發生變化時出現搶購是一時現象，但消除這樣的現象，要靠大家共同建立信心。

經濟部商業司長蘇文玲則指，已要求百貨及購物超市等營業場所做好疫情管理，啟動人流管制，若有辦理集會活動需要，應提報防疫計劃報請地方主管機構核准後實施。至於餐飲業，營業者應全程配戴口罩，座位也應加裝隔板，而傳統市場、夜市則禁止試吃，全程均須配戴口罩。另外，對於展館，實體展覽全數停辦。

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責任編輯：唐宇廉

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