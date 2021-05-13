反擊英美德召開涉疆會議 華春瑩盤點3國人權黑歷史

▲ 華春瑩在外交部記者會上列舉英美德3國的人權罪行，反擊其對新疆人權的指控。資料圖片

美國、英國、德國及多個國際組織召開視像會議，批評新疆的人權狀況，並促請聯合國派專員前往當地了解。中國外交部發言人華春瑩今日（13日）列舉3國的人權黑歷史，包括美國對印第安人種族清洗、德國屠殺猶太人、英國在中東濫殺無辜等，狠批有關國家不反省人權罪行之餘，還毫無底線地抹黑中國。

該會議由美英德牽頭召開，獲加拿大、澳洲、新西蘭等國家支持。會上批評中國在新疆犯下人道罪行，呼籲北京尊重世界人權宣言、關閉「再教育營」。

華春瑩表示，有關國家基於謊言和政治偏見，借聯合國名義舉辦所謂新疆人權狀況會議，中方表示強烈不滿和堅決反對。會議充斥著無恥的謊言和虛假信息，是美國等少數國家又一次毫無下限的拙劣表演和徹頭徹尾的政治鬧劇。事實上，這齣鬧劇也遭到了廣大聯合國會員國的堅決抵制。

華春瑩：英美的虛假指責，是自身歷史罪行的映射

她指有關國家試圖充當「人權教師爺」，自身人權問題卻劣跡斑斑，其對中國作出的虛假指責，都是他們自身歷史罪行及黑暗心理的映射。她首先提到，美國在19世紀到20世紀70年代，將大量印第安兒童送進寄宿學校，可以說是德國集中營的鼻祖。美國口口聲聲關心穆斯林人權，但世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國及其幫兇，前者在伊拉克、利比亞、敘利亞、阿富汗等國以反恐之名發動軍事戰爭，造成了過百萬穆斯林民眾死亡。

至於英國，數百年殖民期間，曾在世界各地犯下無數的屠殺罪行，「在伊拉克、阿富汗等地濫殺無辜，實施酷刑，而肇事者卻受到了政府的包庇，依然逍遙法外。德國殖民軍上世紀初在納米比亞殺害10萬以上土著民，被聯合國稱為「二十世紀第一場種族屠殺」。二戰期間，德國還對600多萬猶太人實施大屠殺。她又批評參與會議的那些國際組織，不是「反華機構」就是「反華專業戶」，部分長期炮製涉疆謊言謠言、散播宗教極端思想、煽動暴恐分裂活動。

她批評有關國家不願正視新疆發展進步的基本事實，企圖以疆亂華、以疆制華、遏制中國發展的目的，以及轉移視線，掩蓋他們歷史和現實人權罪行、掩蓋國內治理無力、應對疫情無能的意圖。中方希望國際社會認清這些人的本質，不被鼓譟蒙蔽誤導。有關國家自編自導自演的政治鬧劇，最終只會自取其辱。

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責任編輯：陳建錫

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