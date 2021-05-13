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【台灣大停電】電廠故障原因曝光  全台逾千萬戶輪流停電（第二版）

經濟脈搏 19:43 2021/05/13

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【台灣大停電】電廠故障原因曝光  全台逾千萬戶輪流停電

台灣今天（周四，13日）大停電，肇因是高雄興達電廠4部機組跳電。台經濟部通報，事故影響約160萬千瓦電力，台電緊急進行分區輪流限電，每次限電時間為50分鐘，預計617萬戶受影響。但台媒隨後報道，實際影響用戶超過1000萬。

（修訂受影響戶數）

【台灣大停電】高雄電廠出事 全台罕見廣泛分區停電（多圖）

【台灣大停電】台積電有供電「神器」  未受全台輪流停電波及

經濟部說明，由於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠無法輸出電力，2部燃煤及2燃氣機組跳機，約160萬瓩電力。

由於系統頻率驟降，為確保電網安全，台電採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，已進行分區輪流停電機制來恢復供電，目標是今天晚間恢復供電。

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台電公司也表示，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬千瓦，限電戶數約200萬戶；第二輪限電時間下午3時50分至4時40分，限電量300萬千瓦，限電戶數約193萬戶；第三輪限電時間下午4時40分至5時30分，限電量350萬千瓦，限電戶數約224萬戶。

但台灣聯合新聞網報道，截至晚間7時許，限電將增至5輪，受影響用戶1010萬，遠多於此前預計的617萬戶。

責任編輯：鄧國強

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