▲ 【台灣大停電】台積電有供電「神器」 未受全台輪流停電波及

台電高雄興達電廠因為事故全廠停機、致電壓降低，今天（周四，13日）下午3時開始緊急分區輪流停電，高新科技企業集中的新竹科學園區（竹科）、中部科學園區（中科）、南部科學園區（南科）等，都有停電情形。但全球芯片（又稱晶片）巨頭台積電等因使用特高壓電䌫，幸未受停電波及。

事發在今天下午2點37分興達電廠因事故全廠停機，全台供電統供電不足，下午3時開始執行緊急分區輪流停電，以電費單的C、D區劃分停電區域，將影響台中近4萬5千戶，包括中科園區也在停電戶。

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但中科表示，由於高端大廠使用161KV專線－－專用特高壓電䌫，包括台積電、友達、美光等不受停電影響。

中科表示，受停電影響為目前使用22.8kV的廠商，受影響情形持續確認中。

台積電等大廠 使用特高壓電䌫

據了解，台灣現時一般廠商、商業及住宅用電，電壓為22.8kV；而特種和關鍵行業則可使用特高壓電䌫，主要電壓層級包括345kV、161kV、69kV。

另外台中精密園區於下午3時到4時停電，於4時5分時復電，尚無接獲廠商受影響訊息，豐洲園區則不在本次停電範圍。

南科表示，台南及高雄園區C、D群組使用22.8kV饋線的廠商，將配合台電實施輪流停電，但台積電、聯電等廠商不受影響。

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責任編輯：鄧國強

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