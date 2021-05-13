美國傳停向公安部官員子女發放簽證 北京：破壞正常交往

▲ 美國有傳暫停向公安部官員及其配偶子女發放簽證

美國有傳停止向多個中國政府部門的官員及其家屬發放簽證。外交部今日（13日）證實有相關個案，批評美方做法破壞正常人員交往，不利兩國關係健康發展。官方未交代詳細情況，內地網上消息指，美國今次的舉動，與中國拒絕接收被美國遞解出境的中國公民有關。

在外交部例行記者會上，有記者提問稱，消息指一名中國大學新生到美國大使館簽證被拒簽，理由是其父親是公安部的工作人員。美國簽證官員答覆提到，鑑於美國國務卿布林肯的指示，當局停止發放對於中國移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女簽證。

發言人華春證實相關個案，她表示「我剛剛看到有關資訊，我的同事給我打了一個美國簽證提醒，提醒寫道，上述身份人員子女入讀美國學校暫停發放簽證。這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。」

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她反問，接照同樣邏輯，中方是否應該拒絕給予美國情報執法部門人員及他們家屬頒發來華簽證？中方希望美方認識錯誤，為兩國人員交往創造合適條件。

外交部未交代詳細情況，有升學機構引述美方簽證官員的答覆內容，被停發簽證的是上述部門副局長（包括同等級別）或以上官員，以及其配偶子女，原因是「中國拒絕或無端拖延接受已經收到美國最終遞解令的中國公民、屬民、國民或居民」。當中提到，中國如依照美國請求接受本國國民，簽證將恢復發放。

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責任編輯：陳建錫

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