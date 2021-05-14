中國男比女多不代表有3490萬光棍？學者這樣說

中國政府早前公佈第七次全國人口普查結果，顯示內地男性人口比女性人口多3,490萬，輿論都傾向以「光棍」來形容這批「多出來」的男性。但有學者認為，人口普查結果其實不等於中國有3,490萬光棍，要判斷中國有多少光棍，看20至49歲的男女數量更為重要。

人口普查反映，中國內地每100名女性就有105.07名男性，男多女少問題在南方尤其嚴重。

廣東在內地31省區市之中男女比例差距最大，每100名女性有113.08名男性。反觀東北三省中，遼寧與吉林是內地僅有兩個女多男少的一級行政區，每100名女性分別只有99.70及99.69名男性。

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人口學者何亞福在《新京報》撰文解讀，這其中可能有兩個原因：一是從歷史來看，南方的宗族和「傳宗接代」傳統觀念，比北方更加根深蒂固；二是南方沿海省份有很多外來人口，其中的年輕男性打工者比較多。

至於東北女多男少可能的原因，一是當地在男女平等方面做得更好；二是東北的老齡化程度較高，老年人口中，女性通常多於男性；三是因東北人口持續外流，外流人口中，男性一般比女性多。

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對於坊間認為人口普查數據反映，中國有3,490萬光棍，何亞福表示這其實並不科學，而且簡單粗暴。他指出，要判斷中國會出現多少光棍，更重要的是看20至49歲男女數量，因此光棍數量遠非外界憂慮的3,490萬這麼龐大。

他解釋，傳統婚配觀念一般傾向於「男高女低」的梯度婚配模式。如果按婚姻條件的高低，把男女分為甲、乙、丙、丁4個等級，那麼一般是「甲男」和「乙女」結婚，「乙男」和「丙女」結婚，「丙男」和「丁女」結婚，而剩下的「甲女」和「丁男」就會找不到對象。

所以，現在大城市有很多「甲女」成為「剩女」，而農村則有很多「丁男」是「剩男」。這也是中國近年來結婚率不斷下降的原因之一。

何亞福續稱，要提高結婚率，除了要創造更多條件幫助單身男女「脫單」，社會輿論也需要改變「男高女低」的傳統觀念，既需要提倡男女平等，也需要包容「女高男低」的家庭。在這些家庭中，男方要多做家務，並在育兒方面付出更多時間和精力。如此，婚姻更長久，社會也會更穩定。

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責任編輯：連兆鋒