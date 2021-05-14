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布林肯撐澳洲：中國針對美盟友 阻礙中美關係改善（第二版）

國情動向 17:52 2021/05/14

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布林肯撐澳洲：中國針對美盟友 阻礙中美關係改善

中澳關係持續緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，不會讓澳洲獨自面對中國的經濟脅迫。澳洲外長潘恩（Marise Payne）表示，盼與中國建立建設性關係，但不會在國家安全或主權上妥協。

＊新增中國外交部回應

中國外交部發言人華春瑩周五（14日）表示，搞脅迫是美國的長項和特色，指美國通過政策和行動向世界提供了「脅迫外交」的經典教科書和案例，通過武力威脅、政治孤立、經濟制裁、技術封鎖等方式去實現自己的戰略目標。

華春瑩：「搞脅迫」是美國特色

她又反問布林肯，是否認為澳洲利益比美國利益更重要及優先，還指美國國內越來越多人主張中美加強對話和合作，呼籲中美要努力相向而行，改善關係，認為健康穩定持續發展的中美關係符合中美兩國人民利益。

布林肯周四（13日）在國務院與來訪的潘恩進行雙邊會談，兩人會後召開聯合記者會。

面對中國對澳洲經濟脅迫，布林肯表示，美國不會讓澳洲獨自在場上面對。美國也清楚向中國表明，這類針對美國最密切夥伴與盟友的行動，將阻礙美中關係改善。

潘恩則表示，澳洲希望與中國建立建設性關係，以討論彼此的歧見並尋求共同利益。但澳洲不會在國家安全或主權議題妥協，會持續採取行動確保這一點。澳洲現在與中國有許多議題有待共同解決，澳洲會持續與中國合作，解決貿易問題，並在需要時透過適當機制解決。

中澳關係陷入低谷，戰略經濟對話活動無限期遭停。中國商務部表示，澳聯邦政府對中澳經貿合作項目和既有成果進行無理限制和打壓，損害兩國互信，嚴重影響企業開展互利合作的信心。中方有關部門不得不作出正當和必要的反應，澳方應為此承擔全部責任。

中方敦促澳方客觀、理性看待中澳合作，公平公正對待中國企業，停止干擾兩國經貿合作的錯誤行為，採取行動推動中澳關係健康發展。

另有報道指，中國繼限制澳洲牛肉、煤炭等產品進口後，現在把矛頭指向澳洲液化天然氣。

【中澳關係】莫里森稱對華備戰是「職責」 澳學者：澳洲比美站更前

中澳緊張升溫 戰略經濟對話活動無限期遭停（第二版）

中澳貿易緊張升級 傳中國劍指澳洲液化天然氣

責任編輯：尹航

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