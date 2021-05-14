【新冠疫情】內地再現本土病例 安徽3確診 感染源頭未明（第二版）

內地時隔超過3星期，再爆新冠肺炎本土疫情。安徽接連新增3宗確診病例，合肥市肥西縣一地、六安市兩地升級為疫情中風險地區。

*新增 國家衛健委派出專家組前往安徽

目前確診個案感染源頭未明，而合肥方面表示，一名病例從遼寧營口市經大連飛至合肥，而初步了解該病例在大連曾接觸入境人員。惟大連 疾控中心緊急通告稱，該名病例在大連期間無入境人員接觸史。 國家衛生健康委已派出專家組前往安徽，指導開展流調溯源、核酸檢測、社區防控和院感防控等工作。

國家衛健委公布，昨日（13日）新增7宗確診病例，其中5宗為輸入個案，2宗本土個案均來自安徽。據安徽通報，兩名確診患者分別來自合肥市、六安市。今早合肥市另通報，再多一名患者同事確診。

兩患者五一曾在影樓密切接觸

六合市確診患者為29歲張姓女子，居住裕安區城區，在當地影樓工作，近期與來自省外的疑似陽性人員李某某，在影樓培訓時有密切接觸，正調查源頭。目前隔離56名密切接觸者，家人及親屬等11人核酸檢測結果均為陰性。

根據張女密切接觸者信息，合肥市肥西縣展開流行病學調查，報告新增兩宗確診病例。其中，27歲李姓女子本月1日從遼寧大連飛至合肥後前往六安；8日到合肥肥西縣，之後除了一次與同事外出吃飯，其餘時間均在酒店內活動。據大連疾控中心通告，李女4月26日從蘭州到大連，再轉到營口市，至5月1日回到大連；而李女在4月26日、5月1日於大連期間，無入境人員接觸史。

合肥另一名確診的31歲呂姓女子，是李女的同事，本月10日從北京從火車到合肥，之後與李女同住酒店同一間房，並曾外出吃飯。

另一確診者屬同事 從北京坐火車出發

目前，安徽六安市今日起，將金安區浙東商貿城和裕安區百川明庭小區疫情風險等級，調整至中風險。當地又啟動應急預案，金安區、裕安區及六安經濟開發區，要3天內全民檢測；全市各機關企業單位、組織、社區不辦聚集活動；減少開會並壓縮人數；喜事延期、白事從簡；影院等文娛場所限人75%。

至於合肥，肥西縣上派鎮衛星社區金雲國際商住樓列為中風險地區。原定今日舉行的茶博會取消。另涉及確診個案的458名密切接觸者，正在採樣、追蹤，共中167名在合肥的密切接觸者、次密切接觸者集中隔離。同時在當地劃定管控區域封閉管理，連夜全民核酸檢測，已採樣6.2萬人。

責任編輯：林佩怡

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