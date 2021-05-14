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【新冠疫情】安徽、遼寧急增17宗本土病例 1人到過北京（第五版）

國情動向 23:12 2021/05/14

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內地時隔超過3星期，再爆新冠肺炎本土疫情。安徽、遼寧兩省急增17宗病例，1人曾到過北京。國家衛健委專家組已趕赴安徽督導，當地剎停多個大型展覽。在疫情最嚴重的安徽六安，衛健委表示，疫情估計在國內其他省市傳入。遼寧營口市政府則稱，安徽的確診病例在當地逗留較長，傳播範圍可能較大。

*新增國家衛健委派出專家組前往安徽、遼寧疫情、更新疫情數字

綜合官方通報及內媒報道，截至今日（14日），安徽合肥、六安分別2宗和10宗本土病例。官方公布5名病人身份及行蹤。4人是女性，互相之間有密切接觸。六安29歲張姓病人在影樓工作，本月初與27歲的李某某、33歲的李某參加工作培訓。合肥的31歲呂姓病人是李某某的同事，兩人曾入住酒店同一房間。

其中，2人曾往返外地，李某某返程安徽前曾經過甘寧蘭州，遼寧大連、營口；張則到過北京。安徽有關部門指，李逗留大連時曾接觸入境人士，但大連方面否認。另一名37歲的范姓男子原本列為疑似病例，今日下午亦轉為確診，他與李某亦存在交集。還有7宗是無症狀，均來自六安。

至於遼寧的5宗本土病例全數來自營口，包括3宗無症狀，5人均曾與李某某接觸。官方已將9個地區升級為「中風險地區」。另有一宗境外輸入病例。 

三地緊急收緊防控

安徽六安市今日起，將金安區浙東商貿城和裕安區百川明庭小區疫情風險等級，調整至中風險。當地又啟動應急預案，金安區、裕安區及六安經濟開發區，要3天內全民檢測；全市各機關企業單位、組織、社區不辦聚集活動；減少開會並壓縮人數；喜事延期、白事從簡；影院等文娛場所限人75%。

至於合肥，肥西縣上派鎮衛星社區金雲國際商住樓列為中風險地區。原定今日舉行的茶博會取消。另涉及確診個案的458名密切接觸者，正在採樣、追蹤，共中167名在合肥的密切接觸者、次密切接觸者集中隔離。同時在當地劃定管控區域封閉管理，連夜全民核酸檢測，已採樣6.2萬人。

營口對病人曾到過的自助餐餐廳、商店、影樓、診所、火鍋店及酒店進行全面消毒和封控管理；對8個重點屋苑實施封閉管理，並開展全員核酸檢測；對高速路口實施交通管制，非必要不離區，必要離區人員需持72小時核酸檢測報告，進出貨運車輛封閉管理，隨車人員禁止下車，全力阻斷疫情傳播途徑。

責任編輯：林佩怡

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