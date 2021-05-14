日本新版《防衛白皮書》據報首提台灣局勢穩定重要性 京反對（第二版）

共同社報道，日本政府2021年版《防衛白皮書》草案內容曝光，新增美中關係部分，並首次寫入「台灣局勢的穩定對於日本的安全保障和國際社會的穩定很重要」，惹北京反彈。

*新增中國外交部回應

中國外交部發言人 華春瑩周五（14日）表示，這段時間以來日方接二連三地拿中國說事兒，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂的「中國威脅」，是極其錯誤和不負責任。 中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正的交涉。

她強調，台灣是中國的領土，台灣問題純屬中國內政，中方決不允許任何國家以任何方式插手台灣問題。 中國必須統一，也必然統一。釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，中方在釣魚島海域開展巡航執法活動，是行使本國固有權利，正當執法，希望日方能夠端正心態，體現出對中國主權的尊重，以及對維護地區和平穩定的誠意。

新設美中關係 首譴責中國海警局船隻入釣島附近領海

報道指出，日本《防衛白皮書》草案提名台灣局勢，是鑑於美日首腦4月聯合聲明中，52年來首次提及「台灣」，有意展現防備突發事態的姿態。

草案並分析，中方軍機在台灣附近活動活躍，而美國通過出售武器和艦艇駛過台海支援台灣的姿態鮮明。草案強調，兩岸的軍事平衡傾向於中方有利，這一差距正在擴大，有必要關注動向。

《防衛白皮書》據報在新設美中關係部分，提到軍事力量平衡變化，有可能影響地區的和平與穩定；又指涵蓋政治、經濟、軍事的競爭進一步凸顯，尤其在南海的軍事活動趨於活躍。

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關於中國軍事動向，草案重申在安保方面的強烈關切，並首次譴責中國海警局船隻在釣魚島（日稱尖閣諸島）附近相繼駛入領海「違反國際法」，又批評允許海警局使用武器的《海警法》也在國際法上存在問題。

軍事技術領域方面，有意見指出中國正嘗試從他國獲得尖端技術為由，警惕稱「保護技術也是重要課題」。

新版《防衛白皮書》預計7月內將在內閣會議上正式報告。當中並提及國際合作，表明為實現「自由開放的印度太平洋」構想，尤其力求日美和澳洲、印度四國合作。

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責任編輯：林佩怡

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