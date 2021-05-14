▲ 瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）就碳排放議題指摘中國，稱中國「毀掉未來和現在的生活環境」。中國傳媒駐外記者在通貝里社交媒體帳號留言反駁，指出中國人口是發達國家2倍，通貝里卻去捍衛200年來碳排放的罪魁禍首，「你的公關團隊應該多點教育你」。

通貝里早前在Twitter發帖，引述美國有線新聞網（CNN）報道，新報告稱中國2019年碳排放超過發達國家總和。

通貝里就此批評中國，並寫道：「是的，世貿組織仍將中國列為發展中國家，中國為我們製造了很多產品，諸如此類。但這並非毀掉未來和現在的生活環境的借口。除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機。」

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中國日報社記者、歐盟分社社長陳衛華留言，連發四條評論反駁通貝里。他用英文寫道：

「你的公關團隊應該多點教育你。1. 中國人口是OECD（經濟合作與發展組織）的2倍，所以中國人均排放量要低得多。2. OECD國家把大量污染/排放的工業轉到中國/其他發展中國家，因此別假裝你是無辜的。3. OECD國家歷史上遠遠是最大排放者。」

「沒法相信你在捍衛2個世紀以來最大碳排放者。『毀掉未來和現在的生活環境』？你知不知很多發展中國家甚至沒有電力，民眾每日開支在1美元以下？你希望永遠這樣？」

陳衛華繼續談到：

「世界銀行將中國列為發展中國家，如果你要質疑世界銀行，就請便吧。他們會給你所有的數據。」

他又用瑞典時裝零售商H&M為例子，告訴通貝里：

「再舉個簡單例子，如果H&M完全在瑞典生產原材料和服裝，瑞典/OECD排放量就會上升。如果OECD的5,000強企業都這樣做的話會怎樣？請你認識清楚，公平一點！」

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其實，CNN報道引述的美國經濟研究公司Rhodium Group報告，亦佐證了陳衛華的觀點。報告指出，2019年全球27%碳排放來自中國，其次美國佔11%。印度6.6%第三並首次超過歐盟，後者6.4%。

但報告同時亦以圖表清楚顯示，中國近現代歷史上累計排放量，遠遠低於OECD國家。

CNN報道更採訪了奧地利維也納自然資源與生命科學大學氣候學者斯圖勒（Reinhard Steurer），他表明：

「我們（西方）消耗的很多東西都是在中國製造的，而這所造成的碳排放計入了中國的紀錄。若你計及這些，我們的紀錄並不太好，我們真的不應該怪責中國是地球上最差的排放者。」

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責任編輯：連兆鋒