【中美角力】戴琦繼續強硬 「需新法律工具對抗中國威脅」

新一輪中美貿易談判有望在近期舉行，美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）繼早前表明將會採取措施逼中國遵守規則後，周四（13日）再於眾議院聽證會上明言，現行法律只尋求保護受到損害的美國企業，而不是預測並防止損害。她認為美國需要新的法律工具，應對中國威脅。

戴琦在眾議院籌款委員會上指出，美國貿易法律工具的目標，在於對受到非法價格傾銷、補貼或其他不公平競爭打擊的美國產業和企業作出保護。她形容許多美國貿易法律已有50、60年歷史，「我真的希望強化現行貿易工具，處理目前面對的問題」。

或為新關稅奠基礎 增談判籌碼

戴琦還說，中國過往20年建立了龐大產能，而守舊的美國貿易法律已難以避免美國鋼鐵產業受到損害。她甚至認為，中國的產業計劃顯示，它打算在其他產業方面也做同樣的事，「我們需要的工具，不能只是回應已造成的傷害，還要預測我們可能遭受的、相同模式的傷害，我們要在傷害出現之前就盡快回應」。

周三（12日），戴琦要求更新1962年頒布的232條款國安貿易法令。美國先前依據這項法令對鋼鋁進口課徵關稅。分析認為，戴琦期盼有工具來因應中國大規模補貼和國家推動的經濟體系。倘若新法律頒佈，有望為日後新關稅奠立基礎，藉以保護更多美國產業，或作為談判籌碼。

報道指，拜登政府正對中國的貿易政策進行「全盤檢視」 （top-to-bottom review），包括跟進前任特朗普政府與中國達成、將在年底到期的首階段貿易協議。戴琦又透露，有關檢視還包括在「301條款」下，獲豁免關稅的中國製商品。

戴琪重申，拜登政府對中國貿易和侵犯人權議題採取強硬立場，「我們歡迎公平競爭，但如果中國無法或將不遵守國際規則和規範，我們必須使競爭環境公平」。

貿易談判前再展強硬 戴琦：將採措施迫中國遵守規則

胡春華或接替劉鶴？美媒：中美貿易談判京研換帥

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁